¡Comenzó con un zumbido! Salvador Zerboni pierde la audición en un oído a causa de esta enfermedad

Salvador Zerboni pierde la audición en un oído. Foto: Getty

Salvador Zerboni reveló que podría perder la audición de un oído. El actor aseguró que fue diagnosticado con hipoacusia súbita y confesó que todo comenzó con un zumbido en el oído.

“Estaba yo comiendo helado el domingo en la noche viendo una película y, de repente, sentí un zumbido en el oído”

En entrevista con varios micrófonos, Zerboni destacó que por la mañana, cuando quiso comenzar con sus actividades cotidianas, no logró ponerse de pie y sus malestares comenzaron a hacerse más fuertes, por lo que tuvo que llamar una ambulancia.

“Cuando desperté a las 6 de la mañana a correr me caí de la cama, me fui a gatas a vomitar al baño. No soportaba el caminar, pararme, detenerme, el abrir los ojos. Llamé una ambulancia, me internaron de emergencia, no me dejaron moverme, por más que me inyectaron 20 mil y una cosas no han encontrado nada”

De acuerdo con el famoso actor de “A que no me dejas”, los médicos descartaron que la pérdida auditiva pueda deberse a un tumor. Sin embargo, dijo, los médicos no están seguros de que pueda recuperar el sentido.

“Las tomografías y la resonancia magnética, que es para ver si tengo un tumor, gracias a Dios no lo hay, dicen que puede ser un virus y que cualquier persona se puede contagiar… Vamos a tener que ir a los tratamientos. No estamos seguros si puedo recuperar el oído, bueno, no están seguros ellos (los médicos), yo estoy seguro de que lo voy a recuperar, tengo mucha fe”.

En dos semanas, el actor estima que podría estar recuperando el oído y reveló lo difícil que ha sido para él perder la audición.

“Son 10 inyecciones y 10 camas hiperbáricas, así que yo, de aquí a dos semanas máximo, tengo que estar mejorando. Yo le pido a Dios que me dé el 60% del oído… no les miento, yo, por dentro, estoy hecho pedazos, estoy devastado, estoy muy triste. Tengo mucho miedo, como hace mucho no sentía en mi vida”.