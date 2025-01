Santa Fe Klan acusa a su ex de no dejarlo ver a su hijo Luka. Foto: Getty Images

Santa Fe Klan y su ex Maya Nazor se encuentran en medio de la polémica luego de que el rapero la acusara de no dejarlo ver a su hijo Luka, por cuya manutención debe pagar una pensión mensual de 250 mil pesos. En Unotv.com te compartimos los detalles.

¿Santa Fe Klan no puede ver a su hijo Luka?

En el marco del Día de Reyes, el rapero visitó Guanajuato para regalarle juguetes a los niños de la comunidad. Sin embargo, se dijo triste por no poder ver a ver a su hijo, producto de su romance con Maya Nazor.

“No me queda más que estar aquí en el barrio. Me hubiera gustado estar con mi niño. Si lo hubiera podido ver le hubiera dado muchos regalos, pero su mamá se lo llevó de viaje a España”, detalló Santa Fe Klan en un video.

Al ver sus declaraciones, Maya Nazor respondió que el intérprete de “Por mi México” no ve al pequeño Luka por decisión propia, pues ella está en la mejor disposición de que haya convivencia.

“Un mes entero sin ver a su hijo, sin preguntar por él y sale en videos haciéndose la víctima. Yo siempre estoy en la mejor disposición de que Luka vea a su papá”, expresó la modelo.

El rapero otorga 250 mil pesos de pensión para Luka

La respuesta de Maya Nazor hizo que el rapero publicara una captura de pantalla de una transferencia de 250 mil pesos, cantidad que deposita mensualmente para la pensión de Luka.

250 mil varos mensuales de pensión alimenticia le da el Santa Fe Klan, y no le deja ver a su morrillo, qué hija de puta. pic.twitter.com/stRPWbvO2o — Rhevolver (@Rhevolver) January 10, 2025

“Esto es lo que le tengo que dar cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir, si no me amenazan sus abogados”, dijo Santa Fe Klan.

Asimismo, el cantante señaló que “lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca mi familia”, además de asegurar que la modelo es quien se encarga de “quitarme mi dinero para disfrutarlo”.

Maya Nazor acusa a Santa Fe Klan de violencia económica

La modelo compartió en Instagram que jamás le ha negado ver a su hijo al intérprete de “A la orden”, por lo que prioriza el bienestar del pequeño por encima del dinero.

#ChismeNocturno 🔥



Maya Nazor expone que el padre de su hijo, Ángel Quezada (Santa Fe Klan) no cumple con sus obligaciones como padre y que expone a su hijo a muchos peligros. pic.twitter.com/n1LxJ0s0fY — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 10, 2025

“Yo le he dicho que no me dé la pensión, ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka. Solamente quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión, pero como mamá voy a defender a mi hijo”, dijo Maya Nazor.

Asimismo, la modelo aseguró que Santa Fe Klan puede ver a Luka el día que quiera, pero mientras “no lo interrumpa con sus actividades”, ya que lo suele querer visitar por la noche.