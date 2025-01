Shakira confirma que sus hijos no vivirán en México | 15:57 Alberto Estrada | Agencias

“No, no es verdad. Pero vamos a estar un tiempo largo aquí en México porque vamos a estar haciendo siete conciertos aquí en Ciudad de México“. Shakira

Shakira feliz de estar en México

Tras pisar suelo mexicano, Shakira reveló su entusiasmo por poder permanecer una temporada en México: “estoy tan contenta, tengo una alegría, una felicidad, en el corazón, una emoción”.

“Estoy feliz de estar aquí en México porque ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido y yo los amo, los amo con todo mi corazón”, expresó la colombiana ante los reporteros.

“Tengo unas ganas de reencontrarme con ellos, con toda mi manada”, declaró al tiempo que emitió un aullido para despedirse con un “¡Que viva México!”.

La cantante inclusive reveló la comida que anhelaba probar: “Tengo unas ganas de unos tacos, unas flautas, me encantan”.

“Y, lo primero que voy a hacer, es que voy a pedir un plato de jícama con sal y limón, y tajín”, promesa que cumplió y así lo hizo saber en sus historias de Instagram.

La gira de conciertos de la cantante empezará el 12 y 13 de marzo, en el Estadio BBVA en Monterrey; después llevará su tour con dos fechas al Estadio Akron de Guadalajara y a partir del 19 de marzo se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX durante siete noches.