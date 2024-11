Alejandro Speitzer regresa a la pantalla grande este 21 de noviembre con la película mexicana “Straight“, basada en la obra de teatro homónima de 2018 también protagonizada por el actor. Parte del elenco y el director de la cinta, Marcelo Tobar, hablaron de cómo este proyecto retrata al amor libre y la homosexualidad.

El actor mexicano de 29 años, Alejandro Speitzer, reconoció en entrevista con Unotv.com que “Straight” es una película que cuestiona si las personas entablan sus relaciones amorosas conscientemente o por influencia de la sociedad.

Cabe destacar que el también protagonista de la serie “Oscuro Deseo” participó en la obra de teatro homónima dirigida por Manolo Caro y en la que compartió el escenario con Zuria Vega y Erick Elías en 2018.

“El lenguaje es es abismalmente diferente, de una obra de teatro a hacer cine. Lo que es cierto y que fue un trabajo de de Marcelo en la adaptación, y también a la hora de realizar la película, es que el alma sigue”, aseguró.

Bárbara López, coprotagonista de “Straight“, confesó a UnoTV que esta película cambió su perspectiva sobre el amor, el cual debe ser libre, según sus propias palabras.

Esta película también le enseñó que las personas, al madurar e ir creciendo, deben darse cuenta de que las relaciones están constantemente evolucionando y cambiando a lugares que no imaginan.

“Había que ser muy responsables con eso, por eso es que tuvimos un trabajo de mesa que me parece que fue profundo y honesto“, remató Bárbara López.

Roberto, interpretado por Alejandro Speitzer, es un exitoso banquero de 32 años con una vida demandante y un trabajo que lo ocupa hasta los fines de semana. Él tiene una talentosa novia, Elia (Bárbara López), una bióloga con la que lleva seis años de relación.

Sus tiempos libres los dedica al futbol, cerveza y Cris, un chico de 20 años que conoce en una app de encuentros gay. Cris lo hará replantearse si tiene la vida que desea o la que los demás esperan que tenga.

Esta película está centrada en sólo tres personajes, interpretados por Alex Speitzer y Bárbara Torres, quienes comparten pantalla con el argentino Franco Masini. El encargado de la dirección fue Marcelo Tobar, quien también dirigió “Oso Polar“, cinta grabada con iPhone y protagonizada por Verónica Toussaint.

Marcelo Tobar aseguró que “Straight” no es una película sobre salir del clóset o “ser gay o no ser gay“, sino que su más reciente proyecto habla sobre “ser congruentes con nosotros mismos”.

“En ese sentido, creo que todo el mundo se puede identificar con tener un secreto: con no ser libre, con no asumirse como realmente deseamos ser, ya sea que detestes tu trabajo, no te caiga bien tu mamá, estés enganchado a las pastillas para dormir o que quisieras estar buceando en lugar de vender autos”.

Marcelo Tobar