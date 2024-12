Thalía reaparece y habla por primera vez sobre la muerte de su hermana, Ernestina Sodi

Foto: AFP

Thalía reapareció y habló por primera vez sobre la muerte de su hermana, Ernestina Sodi, ocurrida hace unas semanas.

La reaparición de la cantante se dio en un pódcast denominado Let’s Zoom In Juntos, un proyecto organizado por ella misma, en el que promete compartir algunas de las vivencias que más la han enriquecido, entre otros temas.

Tras la pérdida de su hermana, Thalía había mostrado poca actividad en sus redes sociales, limitándose a publicaciones relacionadas con campañas de trabajo, colaboraciones y lanzamientos de nuevas canciones.

Sin embargo, en esta ocasión sorprendió con un look natural y hogareño, ya que gran parte del pódcast, de menos de 15 minutos de duración, lo grabó sentada en el piso.

¿Qué dijo Thalía sobre la muerte de su hermana?

Primero agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo y amor que recibió durante esos momentos dolorosos. Aseguró que se siente como “si me hubieran pasado un tráiler por encima”.

“Me siento muy vulnerable, ha sido un momento muy traumático para mi vida, para mí, para toda mi familia. El perder a mi hermana inesperadamente ha sido un shock muy doloroso. No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, sus sonrisas, sus manitas, sus ojos”.

Thalía dijo que lo que más extraña de su hermana es su compañía:

“Abrazarla, platicar por horas, reírnos…eso es lo que me hace falta y eso es lo que añoro y eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte a la mitad. Creo que las personas que han sentido esa pérdida de un ser amado, es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irreemplazable”.

Dijo tener la fe muy sólida en el dios en el cual ella cree, en Jehová, en dios todo poderoso y en jesucristo “eso me da a mi la fe de que hay una tierra prometida y hay un despertar después de la muerte”.

“Se que mi hermana está en mejor situación que hasta nosotros que estamos aquí, que nos quedamos atrás en esta tierra. Se que ella esta de cara a dios, gozando en una mejor circunstancia hablando espiritualmente. Creo que mi hermana está mejor que nosotros, más viva que nosotros, pero sí duele la ausencia, sí duele el que ya no la voy a poder abrazar en este plano”.