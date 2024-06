“Todo el silencio”, película multinominada al Ariel sobre la pérdida auditiva

“Todo el silencio” cinta mexicana. Foto: Animal de la Luz Films, This is Why Cinema

“Todo el silencio” es una película mexicana, que recibió seis nominaciones al Ariel 2024: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Ópera Prima, Mejor Guion Original y Mejor Sonido.

La cinta dirigida por Diego del Río, protagonizada por Adriana Llabrés y Ludwika Paleta, narra la historia de Miriam, una actriz y maestra de lenguaje de señas, que comienza a perder la audición.

Unotv.com platicó con el director y la protagonista de “Todo el silencio” quienes compartieron que la idea central de la película fue inspirada en Adriana Llabrés, quien padece otosclerosis, un crecimiento óseo en el oído medio, que puede conducir a la sordera.

“Hay frecuencias que no me emiten sonido. Por ejemplo, en mi caso son ciertas notas, digamos que en el piano son las notas que están en medio, a menos de que tengan un volumen alto, pero si fueran muy bajitas, yo no las escucho, solo me hacen cosquillas”, compartió Llabrés.

La intención tanto de Adriana como de Diego, es hacer un llamado a la inclusión, convoca a la comunidad sorda de México, quienes pueden encontrar en esta película un emblema de representación e inclusión en los relatos que les atañen.

La historia de “Todo el silencio” está inspirada en Adriana, la protagonista

Adriana y Diego tienen una relación laboral y de amistad desde hace años, por ello el también director de teatro conoce que la actriz, cuando era niña, tuvo que ser sometida a dos cirugías de oído y que padece otosclerosis.

Durante casi 10 años se dedicaron a crear el largometraje, escrito por Lucía Carreraras, dentro de ese periodo, durante año y medio, Adriana tomó clases de lenguaje de señas para profundizar en su nivel de comunicación no verbal.

“Estuve tomando cursos para poder mejorar, sobretodo la agilidad para que la película se sintiera que era mi lengua materna, doy vida a una persona que es hija oyente de padres sordos, su lengua materna terminan siendo la lengua de señas, ya después el español: necesitábamos que yo me viera con agilidad”, añadió Adriana.

“Cuando estudié en Nueva York actuación, me puse mucho las pilas para estudiar fonética y partir del movimiento de los labios comunicarme y entender, más que más que por cómo suenan las personas o las cosas”, compartió la actriz de 36 años.

Un filme que quiere que todos los seres humanos sean incluidos

La representación de la discapacidad auditiva en el cine mexicano ha evolucionado, desde los estereotipos de la comedia hasta las representaciones más complejas y humanas.

“Todo el silencio” es una película que investiga, no solo el duelo, sino la pregunta de qué es la identidad y sobre el proceso de identificarse con algo.

“Nos hace libres ser diversos y queremos ser incluidos, hay diversidad en todas las personas, hasta el hombre blanco algo tendrá, en donde no se siente tan incluido. Avancemos a que todos nos podamos sentir incluidos siendo quienes somos”. Adriana Llabrés.

Se trata de un llamado de atención, en una era en donde la inclusión es un argumento que se aborda con frecuencia, pero que aún no es el que predomina; “Todo el silencio” llega bajo la promesa de poner en perspectiva esa noción.

Sinopsis de “Todo el silencio”

Por las mañanas Miriam enseña lenguaje de señas y por las tardes es parte de un montaje de teatro profesional mientras mantiene una relación estable y pasional con su novia Lola. A pesar de vivir una vida muy cercana a la de una persona sorda, su mundo se empieza a hacer pedazos cuando descubre que está perdiendo el sentido del oído.

Elenco

“Todo el silencio” representa el debut en la dirección cinematográfica de Diego del Río. El joven posee más de 30 obras de teatro como La gaviota (2015), Casi normales (2018), El zoológico de cristal (2018), Buenas personas (2018) y Momma.

Cuenta con las actuaciones estelares de Adriana Llabrés, Ludwika Paleta y Moisés Melchor. Asimismo, destaca la participación especial de figuras como Diana Bracho, Arcelia Ramírez, Eugenio Rubio y Enrique Singer.