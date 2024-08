Tom Cruise hace “misión imposible” en clausura de Paris 2024: Billie Eilish y más artistas reciben Los Angeles 2028

La “misión imposible” de Tom Cruise en la clausura de Paris 2024 – Foto: AFP

Tom Cruise, actor de “Misión Imposible“, se lanzó desde lo más alto del Stade de France en la clausura de los Juegos Olímpicos Paris 2024. En una más de sus secuencias de acción, el histrión de 62 años tomó la bandera olímpica para llevarla directamente hasta Los Ángeles, la próxima sede de la justa veraniega en 2028.

¡La espectacular aparición de Tom Cruise en la clausura de Paris 2024!

H.E.R interpretó el himno nacional estadounidense para darle la bienvenida a Los Angeles 2028, la próxima sede de los Juegos Olímpicos. Inmediatamente, la cámara apuntó a lo más alto del Stade de France en París.

Tom Cruise, usando un arnés como en “Misión Imposible” se lanzó desde lo alto del estadio para recibir la bandera olímpica, de las manos de Simone Biles, multicampeona olímpica en Paris 2024.

Luego de tomar el estandarte, Tom Cruise se subió a una motocicleta y salió del Estadio de Francia, recorrió las calles parisinas y se subió a un avión que, en la dramatización, lo llevó hasta Los Ángeles.

La bandera olímpica llegó hasta el Los Angeles Memorial Colliseum, mientras el actor se encontraba en el letrero de Hollywood para colocar los aros olímpicos en todo lo alto.

En días previos, se rumoró la aparición de Tom Cruise en la clausura de los Juegos Olímpicos Paris 2024, para dar paso a la próxima sede olímpica.

Red Hot Chilli Peppers, Billie Eilish y más artistas dan la bienvenida a Los Angeles 2028

Una vez que el estandarte olímpico salió del Memorial Colliseum, este llegó hasta una playa angelina en donde esperaba la banda Red Hot Chilli Peppers.

Cabe destacar que, durante la escena de Tom Cruise, sonó la canción “By the way“; ya en la playa de Los Ángeles, la banda cantó “Can’t Stop“.

Posteriormente, Billie Eilish interpretó “Birds of a feather” para darle la bienvenida oficial a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028.

Después de la cantante, Snoop Dogg apareció de entre la gente luego de cargar la antorcha olímpica y aparecer en diferentes momentos de Paris 2024.

Al subirse al escenario, apareció también Dr. Dre y juntos cantaron “The Next Episode“. Este fue el último número antes de terminar con la interpretación de “My Way” por parte de Yseult.