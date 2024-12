“Una pequeña confusión” ya está en cines. Foto: Videocine.

La película mexicana “Una pequeña confusión” llegó a cines, se trata de una comedia que mezcla el humor con temas profundos y situaciones con las que muchos podrán identificarse.

Protagonizada por Juanpa Zurita, Ana de la Reguera, Cristo Fernández y Vico Escorcia, esta película combina risas y reflexión sobre los retos que pueden enfrentan las parejas en el camino hacia la paternidad.

Ana de la Reguera, identificada con la historia

UnoTV.com platicó con los protagonistas de “Una pequeña confusión” sobre la experiencia que fue trabajar juntos.

Ana de la Reguera comentó que el personaje que interpreta en la cinta la hizo identificarse con lo que ella vivió hace unos años: “A mí me lo dijeron, literal fue de que ya vas a tener más flacidez o que tu conteo de óvulos está bajando. Eso me pasó hace 10 años y creo que muchas mujeres pueden identificarse con este tipo de presiones”.

La película aborda temas como la presión social que enfrentan las parejas para tener hijos y cómo eso afecta su relación.

Juanpa Zurita destacó: “Lo que me gusta es que se muestra que no siempre es la mujer la ‘culpable’ cuando una pareja no puede tener hijos. En la película también se aborda el tema de los problemas masculinos, como el bajo conteo de esperma, lo que ayuda a romper estigmas.”

Un enfoque sobre las expectativas sociales

La trama se centra en dos parejas que enfrentan distintas situaciones relacionadas con la paternidad. Por un lado, están las mujeres que sienten la presión de tener hijos a determinada edad, y por otro, los hombres que también deben lidiar con sus propias inseguridades y expectativas.

Zurita añadió, que esta película cuestiona la idea de que la paternidad es la base de la felicidad: “Creo que muchas personas sienten que tener hijos es el siguiente paso obligatorio en la vida, casi como si estuviera en un instructivo. Esta cinta cuestiona esa idea y abre el debate sobre si realmente estamos siguiendo nuestros propios sueños o cumpliendo con lo que la sociedad espera de nosotros”.

Los actores destacaron el ingenio del guion y la química que lograron en el set. “El guion es extraordinario, y durante la filmación pudimos improvisar y aportar ideas que enriquecieron la historia. Es una comedia distinta, con momentos muy espontáneos que le dan un valor especial”, comentó Vico y Cristo.

La película “Una pequeña confusión” no solo promete risas, sino también reflexiones sobre cómo lidiar con las expectativas sociales y personales. “Es una historia que muestra que, a veces, lo que parece lo peor que puede pasarte puede convertirse en una oportunidad para crecer, dependiendo de cómo enfrentes la situación. Es un mensaje valioso sobre empatía y superación”, concluyó Cristo Fernández.

¿De qué trata “Una pequeña confusión”?

La película gira en torno a dos parejas: Lola y Cuau (De la Reguera y Fernández), una pareja progresista de clase media, e Íñigo y Majo (Zurita y Escorcia), un joven dúo conservador y acomodado.

Ambas parejas recurren a la inseminación artificial como último recurso para tener hijos. En un giro disparatado, basado en hechos reales, un error en la clínica resulta en que cada futura mamá lleva al bebé de la otra.

Las parejas deben navegar por sus estilos de vida y filosofías de crianza, encontrando un terreno común por el bien de sus futuros hijos, todo mientras lidian con las normas sociales y las complejidades del amor.