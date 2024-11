¿Fue por Yolanda Andrade? Verónica Castro revela razón detrás de su adiós a los escenarios

Verónica Castro revela razón detrás de su adiós a los escenarios. Foto: Cuartoscuro

Verónica Castro habló sobre las razones que la llevaron a alejarse de los reflectores y poner en pausa a su carrera artística tras varios años como actriz, cantante y conductora.

En entrevista para los premios Produ, en donde fue galardonada, la protagonista de “Rosa salvaje” aseguró que fue después de la pandemia de COVID-19 cuando decidió poner un alto a su carrera.

“(Me afectó) mucho porque murió mucha gente, mucha gente muy querida y no querida. Yo iba viendo cómo pasaba todo esto y no sé si me daba miedo, angustia, algo raro, el problema fue que no lo lograba superara hasta que dije: ‘hasta aquí, se acabó. Me retiro. No quiero saber nada de promociones, publicidades y los medios de comunicación’”, aseguró Verónica Castro.

La famosa, que fue relacionada sentimentalmente con Yolanda Andrade, aseguró que por un tiempo buscó la paz de la que ahora goza; sin embargo, no la conseguía y recordó los duros momentos que enfrentó, como la muerte de su madre en 2020.

“Estoy tranquila. Llegó un momento de paz en mi vida que también lo busqué y, tal vez, no lo encontraba, pero sí decidí tenerlo conmigo; un momento de tranquilidad, de paz, porque se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre, después con toda la cosa de pandemia que fue terrible. Me agarró muy descolocada y terminé mal”.

La actriz aseguró que, por el momento, sólo está agradecida por sus hijos, quienes, dijo, “están muy dedicados a lo suyo”.

“Mis hijos están muy dedicados a lo suyo. Michelle al cine, a su fotografía, Cristian a su cantada… Yo no puedo más que agradecerle a Dios todo lo que ha hecho conmigo y con mis hijos, con mi familia”.

Por un tiempo se dijo que Verónica Castro había decidido retirarse por la polémica iniciada por la presentadora de televisión Yolanda Andrade, luego de hablar de la supuesta relación amorosa que vivió junto a la estrella de la pantalla chica.