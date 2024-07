¡Se hizo un arreglito! Victoria Ruffo comparte qué se hizo en la cara tras el nacimiento de su nieta

Victoria Ruffo se hace arreglo en la cara. Foto: Cuartoscuro

A semanas de debutar como abuela, Victoria Ruffo se hizo un “arreglito” en la cara. La actriz compartió el momento en su cuenta oficial de Instagram, en donde se dijo contenta con los resultados.

¿Qué “arreglito” se hizo Victoria Ruffo en la cara?

La actriz acudió a que le hiciera un retoque en las cejas. En el video, la famosa aseguró que desde hace un tiempo acude a ese lugar al que también va su hija y algunas de sus amigas.

“Hola. Ahorita les voy a decir dónde estoy, pero me voy a hacer mis cejas. Van a ver qué bonita me deja… Me deja muy bien. Se ven muy naturales. Cada que puedo y tengo el tiempo, vengo al retoque y todo… Aquí viene mi hija, viene mi hermana, vienen varias amigas mías”.

A las palabras de la llamada “reina de las telenovelas”, se sumaron las de Alejandra, la mujer encargada de hacer las cejas de Victoria Ruffo, quien halagó la belleza de la actriz.

“Son las cejas más hermosas, de verdad. Supernaturales. A Vicky no se le depila un solo bellito, no es necesario”

“Qué belleza de ojos”: fans chulean a Victoria

Luego de que Victoria Ruffo compartiera su retoque de cejas, decenas de fans chulearon a la protagonista de telenovelas.

“Dios mío, qué belleza de ojos”, “Con esos ojazos y esas cejas tan preciosas te verás más guapa”, “Qué ojos tan hermosos tienes”, “Qué mujer tan bonita”, “Eres preciosa”, “Tan bella”, “Diosa”, “Déjenmela más guapa de lo que está, por favor”, “Bellísima”, “Ya es hermosa, ahora quedó más aún”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación por parte de los fieles seguidores de Victoria Ruffo.

Incluso, algunos también aprovecharon para felicitarla por el recién nacimiento de su nieta Tessa, primogénita de José Eduardo Derbez.