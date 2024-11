VIDEOS: Luis Miguel se enoja en show y estalla contra encargados de audio

Todo fallo ayer, excepto “El Sol”, no creo que le queden ganas de volver a Toluca con tan mala organizacion: Retrasado, fallas tecnicas, musicos fuera de ritmo, sonido que no se escuchaba, un coro cantando horrible, un dron que lo molestaba, torres que no dejaban ver, el acceso y salida por poco no se volvia en una tragedia, en mi carro lo escuchaba mejor. Un año esperando para tantas fallas. Pero Luis Miguel es Luis Miguel, dando lo mejor para su publico con lo que pudo. #luismiguel #tourluismiguel2024 #luismiguelenconcierto #elsol #luismiguelentoluca #luismiguelenvivo #luismirey