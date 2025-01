Yeri Mua se corona como artista del año en los TikTok Awards 2025

GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua se consolidó en los TikTok Awards 2025 Foto: Getty Images

La Ciudad de México se convirtió una vez más en el escenario de los TikTok Awards 2025, que este año cambiaron de locación pero no en convocatoria pues desfilaron por la alfombra roja los creadores de contenido más importantes de América Latina.

La ceremonia fue conducida por Diego Boneta, Kenia Os y Paco de Miguel, quienes fueron los encargados de presentar los shows en directo de artistas tan relevantes como Mon Laferte, Yuridia y la misma Kenia Os.

Personajes virales como la Burrita Burrona, Chingu amiga, Chef en Proceso, Yeri Mua y Karla Díaz desfilaron por la alfombra roja y fueron reconocidos por su impacto en la plataforma de videos cortos.

Algunos de los ganadores. Foto: Tiktok Awards

Las categorías fueron variadas y emotivas, aquí te dejamos un listado de los ganadores de la edición 2025 de los TikTok Awards.

¿Quiénes ganaron los TikTok Awards 2025?

Parte de los ganadores de la noche. Foto: Cortesía Tiktok Awards

Creador del año

• @alucinespodcast

TikTok del año

• @dorisjocelyn

Artista del año

• Yeri Mua

Máster de la Edición

• @losdenam

#AprendeEnTikTok

• @laprofemonica_

Canción del año

• Kitty- Kenia OS & La Joaqui

#TikTokMeHizoVer

• @faridieck

Máster del Entretenimiento

• @pinkypromisetv

Revelación del año

• @elchicodelasnoticias

TikTok Inspira

• @juve3dstudio

Máster del LIVE

• @iamalexiss

Trend del año

• Por fin se juntó el grupo

Saúl Díaz habla de su perro Felipe

El tiktoker Saúl Díaz (@saul_dt en la plataforma), se dedica a subir videos junto con su perro de nombre Felipe. El usuario estuvo en la premiación, pero el perro no pudo ir.

“La verdad sí me dieron la posibilidad de traerlo y me hubiera encantado, pero lo mejor para él siempre es pues que no se estrese, entonces lo deje en casa”, contó el usuario.

Saúl cuenta que su perro es conocido por ser irreverente, esto gracias las participaciones que el creador de contenido.

“Es algo curioso, cada vez que grabo, o sea, no tengo un guion, pero cada vez que grabo me imagino la voz de Felipe. Entonces, me imagino lo que puede estar pensando o cómo me respondería a algo que acabo de decir”, contó sobre su proceso creativo.

Saúl tiene que dejar espacios donde se imagina al mismo tiempo que dice lo suyo y piensa qué va a decir él.