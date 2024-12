“Traigo un tema de salud muy peculiar”: Yolanda Andrade asegura que buscara ayuda en EU

Yolanda Andrade sufre nueva crisis de salud. Foto: Getty | Archivo

Luego de que Yolanda Andrade tuviera una nueva crisis de salud que le dificultó el habla, la conductora reveló que se irá a Estados Unidos para atender un “tema de salud muy peculiar”.

“Traigo un tema de salud muy peculiar. Después de aquí me voy a ir a un hospital en Los Ángeles para hacerme otros chequeos porque me sucedió en el cerebro que me causa también problema de habla y motriz”

En un video compartido en TikTok por Claudia Peralta, y que habría sido tomado en una conferencia, se escucha a la presentadora revelar que, junto a sus problemas físicos, comenzó, también, una fuerte depresión.

“Fue de repente, un día me sucedió, me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas muy raras y, obviamente, una gran depresión porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde. De un día para otro, se me cayó el ojo, se me paralizó la cara, no podía moverme, bañarme, hablar”

[TE PUEDE INTERESAR: Yolanda Andrade se somete a terapia alternativa en programa y termina llorando y gritando de dolor]

Yolanda Andrade, quien lamentó la muerte de Silvia Pinal con un preocupante video, aseguró que hacer los programas junto a Montserrat Oliver la motivaban; sin embargo, confesó que en las últimas grabaciones se “tronó”.

“Hacía los programas que me motivaban, esos momentos. Acabo de hacer unos que, la verdad, me troné”

La complicada salud de Yolanda Andrade

Desde hace varios meses, Yolanda Andrade ha enfrentado fuertes crisis de salud que la han llevado al hospital de emergencia. A través de sus redes sociales y de algunos encuentros con la prensa, la también actriz ha confesado las dificultades de salud que tiene. Entre los males que aquejan a Andrade está un aneurisma.

En medio de las crisis de salud, Yolanda sorprende y preocupa a sus seguidores al aparecer con un parche en el ojo o sin poder hablar. Además de auxiliarse de un pizarrón para darse a entender.

Como parte de una búsqueda para poder sanar al 100%, Yolanda Andrade llegó a someterse a una terapia alternativa durante su programa de televisión que la llevó hasta las lágrimas y gritos de dolor.