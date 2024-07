¡No se dio! Yuri reitera que Cristian Castro no es su amigo; le manda mensaje a Verónica Castro

Yuri dice que Cristian Castro no es su amigo. Foto: Cuartoscuro

Yuri causó polémica luego de aclarar que Cristian Castro no es parte de sus amigos y sólo lo considera como un compañero de trabajo. Tras las declaraciones de la jarocha, Verónica Castro, madre del cantante, reaccionó, por lo que ahora la intérprete del “Apagón” le mandó un mensaje a la primera actriz.

En entrevista con el programa Ventaneando, Yuri aseguró que a Verónica Castro le contaron mal la historia, por lo que le aclaró que, si bien Cristian no es su amigo, eso no lo convierte en su enemigo.

“Quería aclararte, Vero, que efectivamente, el que yo diga que tu hijo no es mi amigo, no quiere decir que sea mi enemigo y ni que me caiga gordo… Tú conoces muy bien a tu hijo. Te contaron mal la historia”.

Además, la cantante de “Maldita primavera” confesó el cariño y respeto que siente por la protagonista de “Rosa salvaje” y reconoció la sencillez que siempre la ha caracterizado.

“Yo te quiero mucho y te respeto muchísimo. Para mí eres una artista muy especial porque siempre has tenido esa educación de irme a saludar a los camerinos como ahora que nos presentamos tu hijo y yo y fuiste con esa sencillez que a ti te caracteriza”.

La relación de Yuri con Cristian Castro

Yuri también aseguró que la relación con Cristian no se dio para comenzar una amistad pues, confesó, Castro le dijo que no era una persona que conviviera mucho. Además, la jarocha dio detalles de cómo el intérprete de “Azul” dio órdenes de que no se reunieran previo a las presentaciones.

“Cristian no es mi amigo porque no se dieron las cosas… a mí Cristian me dijo ‘no soy una persona que conviva’, (yo le dije) ‘relájate, no pasa nada’. Yo lo iba a buscar al camerino, vamos a orar si quieres o vamos a vernos antes del show y hubo alguien de su equipo que me dijo ‘no, el señor no quiere que lo vayas a buscar, no quiere que te acerques. Salen directo’”.

Finalmente, reiteró que el cantante no es su enemigo y que tampoco le cae mal, prueba de ello es la gira que tuvieron juntos.