Zayn Malik viene a México: fecha, lugar y venta de boletos

Zayn Malik llega a México con su gira ” Stairway to the sky”. Foto: GettyImages

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se presentará en México el próximo 27 de marzo como parte de su gira “Stairway to the sky”.

A través de la cuenta de Ocesa, se informó que el cantante inglés se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Además, el interprete de “Dusk till dawn” también subió una historia en su cuenta de Instagram donde hizo el anuncio con “Mexico City see you in march” (Ciudad de México nos vemos en marzo)”.

¿Cuándo saldrá a la venta los boletos?

La empresa informó que la preventa Banamex se realizará este 30 de enero y un día después será la venta general.

¿Cuánto costarán los boletos?

De momento se desconoce cuándo costarán los boletos para ver el exintegrante de One Direction.

¿Visitará otras ciudades de México?

Ocesa solo informó que Zayn se presentará en la Ciudad de México el 27 de marzo sin especificar otra ciudad del país.

¿En dónde se presentará Zayn Malik con su gira?

El artista retomó sus actividades con su gira de conciertos por Estados Unidos y Europa, esto tras el repentino fallecimiento de su compañero Liam Payne el pasado octubre.

28 de enero: Los Ángeles

29 de enero: Los Ángeles

31 de enero: Los Ángeles

1 de febrero: Las Vegas

3 de febrero: San Francisco

4 de febrero: San Francisco

¿Quién es Zayn Malik?

Zayn Malik comenzó su carrera en One Direction y tras su salida en 2015 empezó su carrera como solista tras lanzar su primer disco “Mind of mine”, del cual se desprendió el éxito “Pillowtalk“.

Dos años después publicó “Icarus Falls” donde destacaron los sencillos “Let Me” y “Sour Diesel” y en 2021 lanzó “Nobody Is Listening“.

A lo largo de su carrera a colaborado con artistas como Taylor Swift en “I Don’t Wanna Live Forever” y Sia en “Dusk Till Dawn“.