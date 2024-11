Zoonicks lanza “Biónico”: Una propuesta electro-rock madura y sólida

Zoonicks lanzó “Biónico”.

La banda mexicana Zoonicks, compuesta por Marco Pereza, Pepe García “PPG” y la baterista Liliana Rodríguez, lanzó “Biónico” canción que marca una evolución sonora para el grupo, que mezcla de manera única el rock y la electrónica.

En entrevista con Unotv.com, Marco y Liliana compartieron los detalles detrás de la creación de “Biónico”.

“Esta canción llegó más cargada de guitarras, más rockera. A diferencia de los sencillos anteriores como ‘Fantasma’ y ‘Radio’, que tenían un estilo más electrónico y bailable, ‘Biónico’ explora una fusión de guitarras distorsionadas con bases electrónicas y sintetizadores, logrando una textura única”. Marco Pereza

La inspiración detrás de Marco Pereza. “Es como meter a un bar a Peter Hook, Everything But the Girl y Brian Eno, y dejar que sus estilos se fusionen. Nos encanta jugar con nuestras influencias y trasladarlas a lo que hacemos; cada canción que creamos contiene algo de una banda o canción que nos prende”.

Además, Liliana Rodríguez destacó cómo la mezcla de batería acústica y electrónica aporta un dinamismo especial a sus presentaciones en vivo. “En el show, Pepe filtra las baterías que toco en el pad en tiempo real, lo que da un toque electrónico sin perder la autenticidad de la música en vivo. Cada interpretación es única, el filtro y los efectos cambian, y eso es algo que disfrutamos mucho”, comentó Liliana.

El futuro de Zoonicks luce prometedor. Tras el lanzamiento de “Biónico”, el grupo planea presentar más sencillos antes de lanzar su próximo álbum, titulado “Pornografía”. Según Marco, el disco será “una crítica a la tendencia actual de sexualizarlo todo para hacerlo atractivo, desde la música hasta los productos de consumo”.

El siguiente sencillo, “California”, promete una esencia ochentera con un toque californiano y muchos sintetizadores, destacando la versatilidad de la banda para experimentar con diferentes estilos en cada canción.