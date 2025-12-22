Dinamarca pide respeto a EE. UU. y a Trump tras enviado especial a Groenlandia

GENERANDO AUDIO...

Dinamarca frena planes de Trump en Groenlandia. Foto. AFP

Dinamarca instó, este lunes, a Estados Unidos a respetar su soberanía después de que Donald Trump nombrara un enviado especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés del que el mandatario republicano dice que quiere apropiarse.

Los dirigentes tanto de Dinamarca como de Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.

“El nombramiento confirma el continuo interés de Estados Unidos en Groenlandia”, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen. “Insistimos en que todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, añadió.

Trump ha mostrado interés estratégico en Groenlandia

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump afirmó que necesita esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Incluso, se ha negado a descartar el uso de la fuerza para hacerse con ella.

La noche de este domingo, Donald Trump designó a Jeff Landry, gobernador de Luisiana, como enviado especial a Groenlandia.

“Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!”

Landry agradeció en X por el “honor” de servirle como “voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”, antes de especificar que el cargo “no afecta en modo alguno” sus funciones como gobernador de Luisiana.

Groenlandia, estratégicamente situada en el mundo

Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras. Asimismo, Groenlandia también se ubica como la ruta más corta para los misiles entre Rusia y Estados Unidos.

