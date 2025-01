Un helicóptero de rescate logró poner a salvo a tres esquiadores en Stevens Pass, en Washington, Estados Unidos, luego de recibir una alerta de emergencia gracias a un Apple Watch tras caer de una altura aproximada de 300 metros en una montaña.

La Unidad de Apoyo Aéreo del Sheriff del Condado de King compartió un video que muestra el momento en que los equipos de emergencia arribaron a la zona de montañas.

¿Por qué llegaron al lugar? Según The New York Post, las autoridades del condado de Chelan recibieron una alerta SOS por parte de los esquiadores mediante un Apple Watch, tras caer de aproximadamente 300 metros y sufrir una lesión en la pierna en una montaña de Washington.

En las imágenes se logra apreciar a un rescatista mientras desciende con un cable de seguridad. La zona se conoce por su difícil acceso.

Tras el descenso, los equipos de emergencia lograron poner a salvo al esquiador, cuyo Apple Watch emitió la alerta de ayuda, y lo ayudaron a subir al helicóptero.

Sin embargo, se llevaron una sorpresa al descubrir que no era el único herido, ya que dentro de las montañas se encontraban otros compañeros.

“Tenemos a un segundo paciente con una lesión en la rodilla que sigue allí abajo”, se escucha decir a un oficial.

Asimismo, un esquiador más movía los brazos de un lado a otro, en un intento desesperado por llamar la atención de los rescatistas, tras el accidente en Washington.

Según lo informado por The New York Post, una vez a salvo, los equipos de emergencia llevaron a los lesionados a un lugar seguro. No precisaron su estado de salud.

Spicy rescue from Weds night. We had limited information from an iOS satellite distress call near Union Peak. We launched Guardian 1 to locate the victims and Guardian 2 to facilitate the rescue.



https://t.co/bJk2Nt0T8C