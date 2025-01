La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), junto con agencias federales como el FBI, DEA, ATF, CBP y el Servicio de Alguaciles, ha comenzado a ejecutar redadas masivas dirigidas a migrantes indocumentados en distintas ciudades del país. Este operativo, que se prevé en varias ciudades, entre ellas Chicago y algunas áreas de California, busca reforzar la seguridad nacional y la aplicación estricta de las leyes de inmigración, según declaró ICE en un comunicado emitido recientemente.

El objetivo de estas acciones es identificar y detener a extranjeros indocumentados, particularmente aquellos considerados una amenaza para la seguridad pública.

HSI is proud to stand with @DEALOSANGELES and our interagency law enforcement partners. https://t.co/MZRBqyPN95