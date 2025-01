El nominado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., declaró ante el Senado que “no soy antivacunas”, pero sí alguien a favor de la seguridad. Las declaraciones dejan de lado su historial de difusión de desinformación sobre las vacunas.

Citando un libro que escribió en 2014 ante los senadores que deben confirmarlo en el cargo, el exabogado señaló que no está en contra de las vacunas.

In his Senate confirmation hearing, Robert F. Kennedy Jr., President Trump’s pick for health secretary, said the primary culprit for America’s high rates of chronic illness is the changing food supply.



Follow our live updates: https://t.co/8UdMLAyA1G pic.twitter.com/m8d9V3vjxm