La Casa Blanca emitió este martes un decreto firmado por Donald Trump que pone fin a la financiación gubernamental de cirugías y tratamientos hormonales de transición de género para menores en Estados Unidos. La medida también establece acciones legales para restringir estos procedimientos.

El decreto indica que el gobierno de EE.UU. “no financiará, apoyará ni ayudará” los tratamientos de transición de género en menores y enfatiza la aplicación de leyes que prohíben o limitan estos procedimientos.

Según el documento, los programas de seguro de salud Medicaid y Medicare, así como el sistema de salud militar, ya no podrán cubrir estos procedimientos, que incluyen bloqueadores de pubertad y cirugías.

Trump: “Any teacher or official that suggests to a child that they were trapped in the wrong body they will face severe consequences”pic.twitter.com/QZiaddrpvL