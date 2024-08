Campesinos de Zacatecas desplazados por violencia se establecen en Aguascalientes

Campesinos de Zacatecas en Aguascalientes. Foto: Omar Hernández

Decenas de productores agrícolas abandonaron desde hace tres años sus tierras a consecuencia de la violencia en comunidades de municipios como Valparaíso, Fresnillo y Jerez en Zacatecas.

“La gente se salió por miedo; Haz de cuenta que tú tienes ahí tu camita, tu casita, vas y comes tunas, por decir, rastreas tu tierra, la cultivas, cortas tu hierba y todo, ya vienes y descansas a gusto, así se trabaja en este rancho, aquí no andamos con nada de cochinadas como las que piensa la gente, no, aquí estamos libres”, señala Efraín González, habitante de la Ermita de los Correa en Zacatecas.

“Aquí era tranquilo, andaba la gente, yo a veces salía con mis muchachos, salía a la hora que fuera a buscarlos y no tenía miedo a andar y ahora que pasó todo esto, que llegaron estas gentes hasta en el día tiene uno miedo“. Verónica Alamillo / Habitante de Palmas Altas en Zacatecas.

A pesar de que el ejército y las autoridades locales lograron recuperar las tierras y la mayoría de los pobladores retornaron a sus hogares, no todos los productores agrícolas decidieron volver; algunos migraron a municipios vecinos o a estados como Aguascalientes.

Aunque no hay una cifra oficial sobre el número de productores agrícolas que migraron por la violencia, en Aguascalientes se tiene un registro aproximado de un centenar de familias quienes decidieron establecerse en esta entidad desde hace un par de años y que manifestaron buscar un lugar en paz para trabajar la tierra.

“Fíjate que Aguascalientes, obviamente, tiene algunos casos aislados en el tema de seguridad, obviamente ningún estado está limpio totalmente, pero aquí todavía tenemos un muy buen ambiente (…) y obviamente han sido muy bien recibidos, protegidos, cuidados, todos los productores que vienen de los estados vecinos”, asegura Isidoro Armendáriz, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial de Aguascalientes.

“Tenemos inversionistas de otros estados, particularmente de Zacatecas, de Jalisco, de San Luis, de Guanajuato, donde juegan mucho en su actividad económica, con la ganadería, con la producción de brócoli, de chile, de hortalizas, de cebolla, de tomatillo”, abunda el funcionario.

A la par, un número indeterminado de jornaleros siguieron a sus patrones y se han establecido en estas tierras.

“Duré un año fuera, como un año dos meses por ahí trabajando y la verdad está mejor aquí (…) aquí uno está más a gusto, hace más aire, más todo, ¿si me entiende?”. Daniel Martínez / Jornalero de Guanajuato que migró por inseguridad.

Algunos de los productores agrícolas adoptados por Aguascalientes son contemplados para ser incluidos en las ofertas de exportación de productos promovidas por las autoridades.