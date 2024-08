Por primera vez y por omisiones, Fiscalía de Zacatecas ofrece disculpas públicas a familiares de desaparecidos

La Fiscalía de Justicia de Zacatecas, a cargo de Cristian Paul Camacho Osnaya, realizó por primera vez un acto de disculpas públicas ayer, miércoles 7 de agosto.

Este acto derivó de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a las omisiones y negligencias en la atención a los familiares de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, su esposo Luis Ramón Enciso Ramírez, Carolina y Bernardo, víctimas de desaparición forzada cometida el 30 de septiembre de 2010, cuando las dos mujeres y dos hombres fueron vistos por última vez en los límites entre Jalisco y Zacatecas.

La recomendación fue emitida a finales de agosto del año pasado, cuando el actual fiscal aún no tomaba posesión del cargo. Al enterarse de los asuntos pendientes, decidió atender el llamado de la CNDH. Al mismo tiempo, las fichas de búsqueda se han actualizado con retratos de una posible apariencia actual de las víctimas, quienes desaparecieron hace 13 años.

“Señora Natividad, señor Ramón, señor Ernesto, no descansaremos en la búsqueda de sus familiares. Lo seguiremos haciendo hasta encontrarlos, dando cumplimiento a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción durante el proceso de investigación. Nuevamente, como titular de la institución, les ofrezco una sincera, pero sobre todo respetuosa, disculpa.”

En el evento estuvo presente Daniel, hijo de la pareja desaparecida. Por ser menor de edad, la familia nombró a una asistente de apoyo psicosocial con quien ha creado lazos, para que hablara en nombre de las víctimas indirectas.

“Hoy, siete de agosto de 2024, después de 13 años, diez meses y siete días de la desaparición de mi mamá Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y mi papá Luis Ramón Enciso Ramírez, nos encontramos aquí ante las disculpas públicas que se están ofreciendo debido a las graves omisiones que las autoridades cometieron durante el primer momento de la desaparición de mis papás. La búsqueda debió haber comenzado desde el primer instante en que se informó de su desaparición, pero la indolencia de las dependencias gubernamentales me dejó sin padres a la edad de tres años. Esto me hace recordar vagamente a mis papás, ya que era muy pequeño y solo los conozco por las fotos y pláticas de mis abuelitos. Esto me hace sentir mal, ya que nunca pude compartir recuerdos con ellos.”

Vocera de la familia / Lectura de carta del hijo de las víctimas