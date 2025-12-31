GENERANDO AUDIO...

Hombre detenido tras robo de patrulla. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La tarde de este 31 de diciembre, un hombre presuntamente drogado robó una patrulla de la Policía Vial en el fraccionamiento Ojocaliente, en el municipio de Aguascalientes.

De acuerdo con reportes locales, el sujeto, supuestamente, se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del incidente.

Aprovechó un descuido del oficial

El hecho ocurrió cuando un policía vial atendía un reporte en la zona. Durante ese momento, el sujeto aprovechó que la unidad estaba sin vigilancia, subió a la patrulla y huyó del lugar.

Al percatarse de lo ocurrido, el oficial solicitó apoyo inmediato a sus compañeros para localizar la unidad robada.

Persecución y daños a vehículos

Elementos de la corporación iniciaron una persecución para detener al conductor de la patrulla. Durante la huida, el sujeto chocó contra, al menos, tres vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública, lo que generó daños materiales.

Detención del responsable

Finalmente, los policías lograron detener al hombre y recuperar la patrulla robada. Hasta el momento, las autoridades no han informado si se reportaron personas lesionadas.

