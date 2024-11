La preocupación crece en la frontera de Tijuana por las posibles deportaciones masivas de Estados Unidos a México tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.

Julián Palombo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, estima que los más vulnerables serán quienes estén purgando penas en cárceles.

El sector empresarial ha fijado ya su postura sobre el impacto económico y social de estas medidas.

Jesús, un migrante recientemente deportado, narra su experiencia. Fue detenido en el condado de San Francisco tras un incidente relacionado con su temperamento, durante una emergencia.

“Sí, me mandaron a prisión, me dieron cuatro años y por buen comportamiento me dieron el 50%, acabé mi sentencia y de ahí me deportaron. En total éramos 10 personas, la mitad estaba deportada de prisión y la otra mitad había sido detenida en las calles en California“.

Jesús, migrante deportado.