Un funcionario recordó recientemente que las licencias de conducir permanentes deben actualizarse cada cinco años en el estado de Baja California, y también así se señala en la página oficial del Gobierno de esta entidad.

De acuerdo con la página oficial del Gobierno del estado de Baja California, siguiendo la Ley de Ingresos de la entidad, justo el artículo 10, fracción I, inciso A, los datos de las licencias de conducir permanentes deben actualizarse cada que se cumplan cinco años de su expedición.

En este sentido, según los datos del sitio web gubernamental, actualizar el documento tiene un costo actual de 828.64 pesos.

¿Cómo se pueden actualizar las licencias permanentes en Baja California?

Si los ciudadanos y ciudadanas del estado de Baja California quieren actualizar sus licencias permanentes, tienen que seguir los siguientes requisitos:

Presentar original y copia de identificación oficial con fotografía vigente (INE, pasaporte mexicano, cédula profesional, matrícula consular, cartilla militar)

Presentar en original y copia comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad (sólo en caso de hacer actualización de domicilio)

Presentar Licencia Permanente

Y también deberán seguir los siguientes pasos:

Hacer cita en esta página https://citas.ebajacalifornia.gob.mx/

Seleccionar el municipio de residencia y llenar la información requerida

Acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado

Se tomarán algunos datos como huellas digitales y fotografía

Realizar el pago correspondiente (Opciones de pago: efectivo, cheque certificado, tarjeta débito/crédito, a excepción de tarjetas American Express)

Recoger licencia de conducir

La actualización de las licencias de conducir permanentes puede llevarse a cabo en cualquiera de las oficinas que están en los siguientes municipios de Baja California: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe.

Si quieren conocer los domicilios exactos de las oficinas, pueden encontrarlos en esta página: https://retys.bajacalifornia.gob.mx/Portal/TyS/1757?organismoId=35

Así que recuerden, si sacaron su licencia permanente en 2020, ya deberán actualizarla, pues de acuerdo con el Gobierno del estado, este trámite debe realizarse cada que se cumplan cinco años de su expedición, teniendo un plazo de tres meses para hacerlo.

