Ángeles con uniforme: médicos del IMSS Baja California salvan vida de bebé que fue apuñalada por su mamá

Un equipo de médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Baja California, logró salvar la vida de una bebé que sufrió heridas graves en diferentes órganos tras ser apuñalada por su madre, apenas unas horas después de su nacimiento en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Ensenada.

De acuerdo con un boletín de prensa, emitido por el IMSS Baja California, la bebé se encontraba en estado crítico debido a las múltiples lesiones sufridas. Desde que se identificó la agresión, un equipo multidisciplinario altamente calificado, compuesto por especialistas en pediatría y atención neonatal, atendió el caso.

Debido a la rápida intervención, los especialistas lograron estabilizar a la menor nacida en el hospital, proporcionarle tratamiento quirúrgico y soporte vital en el área de cuidados intensivos neonatales. La paciente recibió vigilancia continua y cuidados médicos necesarios hasta su egreso del hospital.

La bebé permaneció 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibió tratamiento integral, incluyendo ventilación mecánica, terapia con oxígeno y medicamentos especializados.

De acuerdo con el IMSS, aunque la bebé ahora se encuentra en óptimas condiciones de salud, deberá seguir bajo observación constante y llevar un seguimiento por parte de Neurología y Consulta Externa para determinar posibles secuelas. El cuidado, atención y alimentación que reciba en casa serán fundamentales para su recuperación y desarrollo.

El padre de la bebé, Brayer Antonio “N”, agradeció la labor de los médicos y todo el personal a cargo de su hija, destacando el apoyo que él y su familia recibieron.

“Fue más rápido de lo pensado. Gracias a Dios y a los doctores de esta institución que me han dejado sorprendido, pues me han apoyado mucho, desde Trabajo Social, enfermeras, doctoras, pediatras. Hoy me siento muy feliz de llevarme a mi bebé a casa”.

Brayer Antonio “N”, padre de la bebé