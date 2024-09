“Prefiero aguantar a que me linchen”: mamá de Kim da fuertes declaraciones sobre el caso de su hija

La mamá de Kim pide tener empatía. Foto: Gettyimages

Dulce Corona, mamá de Kim, la menor que sufrió abuso sexual en Mexicali, Baja California, ha dado nuevas declaraciones, que esperaría despejaran las dudas de la opinión popular, y así puedan concentrarse en el caso de su hija.

En las últimas semanas, la historia de Kim, una menor de edad víctima de abuso, ha sido tendencia en redes sociales.

Si bien la popularidad del caso comenzó como una indignación de los usuarios contra Eliseo “N”, profesor del kínder al que asistía Kim y probable responsable del delito, con el paso de los días, el giro de la polémica de este caso se debió a la serie de teorías creadas por internautas, donde destacan que Dulce Corona, madre de la menor, hizo que Kim acusara al profesor para cubrir así al verdadero responsable.

Este hecho ha causado no sólo que se compare el caso de Kim con el de Paulette, uno de los casos más sonados de la justicia mexicana, sino que diversos usuarios amenacen a la mamá de Kim “por cubrir al culpable”.

Debido a esto, Dulce Corona decidió publicar una serie de mensajes donde destaca que, en su momento, hará una declaración “sin temor a entorpecer las investigaciones”.

Mamá de Kim publica mensaje en redes sociales

Mediante una historia publicada en Instagram, Dulce aclaró que si ella no ha brindado más datos del caso en redes sociales es porque no quiere “entorpecer nada”:

“Ya hablaré sin temor a entorpecer las averiguaciones, les callaré la boca con pruebas, testimonios y hechos, yo no escondo nada”.

Asimismo, destacó que ella le cree a su hija, por lo que tumbará las mentiras que se dicen de ella:

“Los niños no mienten, yo le creo a mi hija, mi deber como mamá ahora es demostrarle a todo México que mi hija no miente. Tumbaré todas las mentiras que se dicen de mí, les demostraré qué tan manipuladoras son las redes y exigiré una disculpa pública para mi familia”.

El mensaje va acompañado de una captura de pantalla donde se ve cómo una persona le pide que no saque las pruebas que tiene, pues “la podrían desvivir”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Inventan e inventan otra cosa”: mamá de Kim aclara rumores sobre el caso

En entrevista con la influencer La Parcera Jostine, Dulce Corona, madre de la menor, desmintió varios de los rumores que corren en TikTok sobre el caso.

La primera afirmación para desmentir fue la que señala que las pruebas de ADN ya salieron y que éstas indican que el culpable no es Eliseo “N”. Ante esto, la madre destacó que aún no está listo el estudio y que no entiende por qué la gente inventa tantas cosas.

Posteriormente, comentó que en ningún momento su hija dijo la palabra “papá”, más bien, ella pedía que por favor no la revisaran:

“Dice: ‘ya, por favor’, porque la estaba grabando. Le pedía que fuéramos al baño y no quería ir. Como le insistía, decía ‘por favor’”.

Acerca del rumor de que tiene un novio y que éste sería el responsable del crimen, comentó que actualmente se encuentra soltera, y que el hombre que aparece en videos con ella es el abogado que lleva el caso.

Sobre por qué no ha mostrado más evidencias en sus cuentas digitales, señaló que no ha revelado más contenido porque esto podría provocar que la investigación se entorpezca.

“Va a arruinar la investigación. Porque de eso se trata, de lincharme para que explote. Yo hablé, publiqué… llevamos las pruebas… mejor, prefiero aguantar, que me linchen si es que a cambio se haga justicia, me aguanto”.

También señaló que si usa lentes en las entrevistas (razón por la que se le criticó), es porque tiene miedo; y que ella nunca negó que Eliseo “N” esté implicado, pues, aunque Dulce no lo mencionó como probable responsable, Kim sí, razón por la que ella le cree.

Finalmente, pidió que las personas tengan empatía ante el caso y que no señalen a su otro hijo como el autor del crimen, pues “apenas es un menor de 16 años”, que ni redes sociales tiene.