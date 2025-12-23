Protección Civil alerta a la población por intensas lluvias en esta semana

GENERANDO AUDIO...

Baja California espera fuertes lluvias. Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California (CEPC) con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó a la población debido a los pronósticos de probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes. Estas, se esperan principalmente entre el martes 23 y jueves 25 de diciembre.

Salvador Cervantes Hernández, titular de la CEPC explicó que estos efectos meteorológicos son derivados de una vaguada en niveles medios y altos, que interacciona con la corriente en chorro polar. Además, un frente frío se aproximará al noroeste de México.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias tendrán intensidades desde fuertes a muy fuertes en Baja California. Se generarán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de Baja California.

El primer periodo será de lluvias moderadas el martes 23 en los municipios de la costa. Asimismo, para el miércoles 24 y el jueves 25 se esperan lluvias muy fuertes en Tijuana y en el resto de los municipios. Por último, en la zona de la costa con intensidad moderada durante el viernes 26.

Fuertes vientos y encharcamientos también se prevén

Cabe resaltar que, esta condición podría generar condiciones adversas como descenso de temperaturas, descargas eléctricas y encharcamientos en zonas bajas. De igual manera, las rachas de vientos fuertes podrían derribar objetos en exteriores.

La CEPC invitó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad como evitar salir, no cruzar corrientes de agua, limpiar desagües, reducir la velocidad al manejar y asegurar objetos que pudieran caer.

Autoridades recomendaron prevenir a la población

Asimismo, es fundamental preparar una mochila de emergencia que incluya artículos importantes como: una linterna con pilas, una radio portátil, provisiones básicas de hidratación y alimentación, un botiquín de primeros auxilios con medicamentos esenciales, artículos de higiene personal y una copia de documentos importantes protegidos en una bolsa de plástico.

El Gobierno del Estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, a través de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Alfredo Álvarez Cárdenas, ante los pronósticos, exhortó a la ciudadanía a llamar al 9-1-1, en caso de presenciar una emergencia.

