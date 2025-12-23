JuárezBus y Bowí en Chihuahua tendrán horarios especiales el 24 y 25 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Servicio especial del Bowí y JuárezBus. Foto: Gobierno de Chihuahua

Con motivo de los festejos navideños de esta semana, los sistemas de transporte Bowí, en Chihuahua capital, y JuárezBus, en Ciudad Juárez, tendrán un horario especial los días 24 y 25 de diciembre. Los horarios de servicios se dieron a conocer de manera oficial por el Gobierno del estado.

Horarios especiales del Bowí y JuárezBus en Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua, mediante la Operadora de Transporte, informó que el sistema de transporte Bowí tendrá horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, esto con motivo de los festejos navideños.

24 de diciembre

Primera salida: 5:30 horas

Última salida: 20:20 horas

25 de diciembre

Primera salida: 6:00 horas

Última salida: 20:20 horas

La Operadora de Transporte también dio a conocer los horarios de servicio del JuárezBus durante la Nochebuena y Navidad. Es importante que los habitantes de Ciudad Juárez tengan en cuenta este anuncio.

24 de diciembre

Primera salida de camiones: 4:40 horas

Última salida de camiones: 20:00 horas

25 de diciembre

Primera salida de camiones: 6:00 horas

Última salida de camiones: 20:00 horas

En ambos casos se le pide a los usuarios tener en cuenta estas modificaciones para planificar sus traslados durante estas fechas y disfrutar de las festividades con tranquilidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

