JuárezBus y Bowí en Chihuahua tendrán horarios especiales el 24 y 25 de diciembre

| 10:03 | J.L. Márquez | Uno TV
Bowí Juárezbus
Servicio especial del Bowí y JuárezBus. Foto: Gobierno de Chihuahua

Con motivo de los festejos navideños de esta semana, los sistemas de transporte Bowí, en Chihuahua capital, y JuárezBus, en Ciudad Juárez, tendrán un horario especial los días 24 y 25 de diciembre. Los horarios de servicios se dieron a conocer de manera oficial por el Gobierno del estado.

Horarios especiales del Bowí y JuárezBus en Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua, mediante la Operadora de Transporte, informó que el sistema de transporte Bowí tendrá horarios especiales los días 24 y 25 de diciembre, esto con motivo de los festejos navideños.

24 de diciembre

  • Primera salida: 5:30 horas
  • Última salida: 20:20 horas

25 de diciembre

  • Primera salida: 6:00 horas
  • Última salida: 20:20 horas

La Operadora de Transporte también dio a conocer los horarios de servicio del JuárezBus durante la Nochebuena y Navidad. Es importante que los habitantes de Ciudad Juárez tengan en cuenta este anuncio.

24 de diciembre

La Operadora de Transporte también dio a conocer los horarios de servicio del JuárezBus durante la Nochebuena y Navidad. Es importante que los habitantes de Ciudad Juárez tengan en cuenta este anuncio.

24 de diciembre

  • Primera salida de camiones: 4:40 horas
  • Última salida de camiones: 20:00 horas

25 de diciembre

  • Primera salida de camiones: 6:00 horas
  • Última salida de camiones: 20:00 horas

En ambos casos se le pide a los usuarios tener en cuenta estas modificaciones para planificar sus traslados durante estas fechas y disfrutar de las festividades con tranquilidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Pago de predial en Chihuahua tiene descuentos de hasta el 100%

Chihuahua

Pago de predial en Chihuahua tiene descuentos de hasta el 100%

César Duarte recibió prisión preventiva por presunto lavado de dinero

Chihuahua

César Duarte recibió prisión preventiva por presunto lavado de dinero

Productores levantan bloqueos y reabren cruces en Ciudad Juárez tras tres días de parálisis fronteriza

Chihuahua

Productores levantan bloqueos y reabren cruces en Ciudad Juárez tras tres días de parálisis fronteriza

Transportistas denuncian pérdidas por bloqueos de más de 24 horas en cruces internacionales

Chihuahua

Transportistas denuncian pérdidas por bloqueos de más de 24 horas en cruces internacionales

Etiquetas: , ,