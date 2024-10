¿Qué pasó con los migrantes intoxicados en un albergue de Ciudad Juárez?

Los migrantes estaban en un albergue de Ciudad Juárez. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un grupo de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, sufrió una intoxicación por consumir alimentos en el albergue municipal “Kiki Romero”. El alcalde, Cruz Pérez Cuellar, confirmó este caso durante una conferencia de prensa.

Medios locales reportaron que un grupo de migrantes se intoxicó por consumir pollo en el albergue “Kiki Romero”, durante la noche del pasado domingo. Las autoridades no han mencionado una cifra oficial, pero se menciona que alrededor de 30 personas resultaron enfermas, incluyendo menores de edad.

También se reporta que las víctimas son procedentes de países como Venezuela, El Salvador, Ecuador, Honduras y Bolivia.

El alcalde de Ciudad Juárez informó que todos los pacientes se encuentran bien de salud. También mencionó que hubo dos casos complicados, pero lograron estabilizarse durante la madrugada de ayer lunes.

Gobierno de Ciudad Juárez investiga por qué se intoxicaron los migrantes

Cruz Pérez Cuellar explicó que los alimentos se preparan en un lugar ajeno al albergue, y las autoridades se encargan de llevarlos. No se ha confirmado la causa exacta que provocó la intoxicación de los migrantes, pero se cree que tuvo que ver con el tiempo de conservación de la comida o el traslado de la misma.

“No sabemos si fue la hora en que se sacaron los alimentos. Los alimentos se preparan todos los días, se sacan; luego, nosotros los recogemos y los llevamos al albergue. O los recogimos tarde o los sacaron temprano (…) Seguramente fue en el traslado”. Cruz Pérez Cuellar, alcalde de Ciudad Juárez.

Finalmente, señaló que en el albergue “Leona Vicario” también se repartieron los alimentos, pero no se presentó ningún incidente. El Ayuntamiento sigue investigando este caso y, hasta que no tenga una respuesta, no puede ofrecer una versión oficial.

