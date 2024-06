CDMX que te quiero verde: declaran 6 parques como nuevas áreas de valor ambiental: ¿cuáles son?

A partir de este año, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con seis nuevas Áreas de Valor Ambiental (AVA), con categoría de bosque urbano, que serán protegidas para garantizar su conservación y los servicios ambientales que brindan en beneficio de la ciudadanía.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, se publicó en la Gaceta Oficial capitalina la declaratoria de cinco de estas seis AVAs, que suman 178 hectáreas y son visitadas por 532 mil personas cada año.

Cabe mencionar que en estos sitios no se podrá urbanizar ni sustituir jardines por losas de cemento.

“Si es un Área de Valor Ambiental, el Gobierno está obligado a cuidarla con sus servicios ambientales, y segundo, se garantiza que no se va a tocar lo verde. No se puede urbanizar, no se puede sustituir jardines por losas de cemento o de concreto, esa es una protección muy importante que se garantiza con esta figura de Áreas de Valor Ambiental, entonces aquí nada urbanizar estas áreas, nada de privatizarlas, no. Están protegidas”.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX