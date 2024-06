Cofepris autoriza medicamento vs cáncer de endometrio

A sus 45 años fue diagnosticada con cáncer de endometrio. Ana Gónzález relata el único síntoma que tuvo.

“… Empecé con sangrados y fui al médico y ya me hicieron un estudio y ahí salía que tenía principios de cáncer de endometrio”. Ana Silvia González | Testimonio



Con cirugía y radioterapias, fue atendida en el Instituto Nacional de Cancerología.



“… Vine e inmediatamente me atendieron. Mi proceso empezó en noviembre y me operaron en febrero”.



Ana superó este cáncer, y para eliminarlo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, autorizó un nuevo medicamento genético en México.

“… Es un anticuerpo monoclonal que su principal objetivo es colaborar o coadyuvar con el sistema inmunológico con nuestras propias defensas potencializar y hacer más específica su acción para poder detectar con mucha precisión las células cancerosas del endometrio y atacarlas”. Natán Enríquez Ríos | Comisionado de Autorización Sanitaria, Cofepris



Detalla que se suministra vía intravenosa.

“… El paciente lo único que va a necesitar es estar en un hospital, se le va a poner una vía venosa y va a recibir el medicamento”. Natán Enríquez Ríos | Comisionado de Autorización Sanitaria, Cofepris

Menciona que está disponible para el sistema hospitalario.



“… A partir de nuestra autorización, va a ser posible ser utilizada tanto por el sector público como el sector privado”. Natán Enríquez Ríos | Comisionado de Autorización Sanitaria, Cofepris



Asegura que cuenta con una alta eficacia.



“… Es un porcentaje alto para lo que normalmente se estima, los medicamentos que se utilizan para el cáncer; tenemos la esperanza de que se convierta en una solución más efectiva y práctica para la población”. Natán Enríquez Ríos | Comisionado de Autorización Sanitaria, Cofepris



En México el cáncer de endometrio ocupa el quinto lugar de incidencia en mujeres.