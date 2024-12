En los últimos años, la Ciudad de México se convirtió en un importante destino para miles de migrantes venezolanos que buscan mejores oportunidades.

Una de las maneras en la que los migrantes venezolanos lograron integrarse en la sociedad mexicana es a través de su gastronomía.

En distintas colonias de la CDMX, han surgido restaurantes, food trucks y emprendimientos caseros que ofrecen platillos tradicionales de Venezuela, como arepas, tequeños, cachapas y pabellón criollo.

“A los mexicanos les ha encantado la comida venezolana. Primero, llegan probando, les encanta y vuelven a repetir, van probando cada artículo”. Iraima Andrade, migrante venezolana.

Iraima forma parte de la lista de miles de migrantes centroamericanos que esperan en la Ciudad de México una respuesta del Gobierno estadounidense para pedir asilo.

En espera de una cita para pedir asilo

Las videollamadas son pieza clave para reportarse con los familiares, que dejaron en la tierra que los vio nacer.

-¿Qué pasó con la cita?

-Bueno, todavía la estoy esperando, nada que sale, orándole a Dios para que salga rápido.

Cada palabra desde Venezuela es una inyección de fortaleza, para que Maríangel pueda reencontrarse con su familia, que ya vive en la Unión Americana.

Hay migrantes que llevan hasta dos años en espera de la cita que da el CBP One, pero la mamá de Maríangel la obtuvo casi en tiempo récord.

“Mi mamá ya está en Estados Unidos, nosotros llegamos juntas acá, pero pasó un problema familiar y nos tuvimos que separar. Ella metió su cita con otras personas con otra familia y le salió la cita en 20 días y ya tiene casi 2 meses allá Estados Unidos”. Maríangel, migrante venezolana.

Con el fin del mandato de Joe Biden, parece que también se agotan las esperanzas de lograr asilo en el vecino país del norte para estas mujeres y hombres que huyen de la crisis social y económica de sus naciones de origen.

“Si no sale la cita de aquí a diciembre, nos quedamos. Tenemos que regularizar la documentación aquí para podernos quedar. Está mejor que Venezuela. Por el momento, está mejor que Venezuela, esperemos que siga así”. Iraima Andrade, migrante venezolana.

Migrantes piensan quedarse en México

Todos ellos forman parte de un sector que, de acuerdo con la Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas, ACNUR, ahora enfrenta discriminación.

Según una encuesta realizada y difundida por ACNUR, en México, el 52% de los consultados estuvo de acuerdo con la afirmación: “la presencia de personas refugiadas y migrantes aumenta la delincuencia en mi ciudad”.

Venezolanos en México: una comunidad en crecimiento

Pero hay más, según este estudio, el 41% de los encuestados apoyó la frase: “las personas refugiadas y migrantes en las calles provoca un entorno desagradable”.

Yeni, migrante venezolana, dice lo que le ha tocado vivir…

“Estaba trabajando aquí y una señora mexicana iba pasando, y nos dijo, pues lárguense para su país. Yo no le contesté ni nada, la dejé pasar, como que no pasa nada”. Yeni, migrante venezolana.

A pesar de todo, si no se logra el sueño americano, no descarta vivir el sueño mexicano.

-Tengo un niño de 6 meses allá en Venezuela, y pues mi plan es el niño y yo, salir adelante. Hacer lo que tenga que hacer y me regreso otra vez a Venezuela.

-¿Qué va a pasar si no sale la cita?

-Me quedaría aquí.

-¿Pedirías refugio aquí en México?

-Sí, claro.



El tiempo se agota, pero la esperanza de iniciar una nueva vida lejos de la crisis venezolana se mantiene firme.