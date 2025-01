Ciudad Carpita es un “ranchito” que ya consideran abandonar algunos migrantes. Se ubica en la Plaza la Soledad, a tres cuadras del Mercado de la Merced, alcaldía Venustiano Carranza. A pesar de la precariedad y falta de servicios sanitarios, Néstor la considera aún su hogar.

Hace 9 meses llegó aquí con sus hijos y esposa para huir de la violencia en San Pedro Sula, Honduras.

Hoy parece que su odisea ha terminado por la suspensión del programa para dar asilo en los Estados Unidos.

“Arriesgar a mis hijos a llevarlos a la frontera o arriesgarlos a un tren o algún secuestro ya no. Mejor me regreso para mi país, aunque mi país no es tan seguro como se diga, pero es la única opción que tenemos”.

Tras recorrer algunos pasillos del campamento, se encontraron a más personas que buscan recursos para regresar a su país.

En el corazón de “Ciudad Carpita”, decenas de familias del Centro y Sudamérica abrieron negocios de comida típica. La variedad de antojitos va desde Colombia hasta Venezuela, los venden para poder subsistir en lo que están aquí en la Ciudad de México.

También destacan las peluquerías. Roberto, proveniente de Barranquilla, Colombia, construyó la suya.

“Ahorita mismo estoy tratando de “reunir” dinero y poder irme con algo. En estos días yo he estado meditando la idea de irme, no sé cómo marchen las cosas, si me vaya muy pronto. No es mi desempeño como tal, pero también tengo conocimiento y ahorita mismo es a lo que me dedico”.

Roberto, migrante de Colombia