Siendo las 07:48 horas del 11 de diciembre, se cumplen ya tres días de bloqueo en la Av. Dr. Río de la Loza. Manifestantes de la zona, exigen justicia para Daniel Tadeo, joven que murió atropellado el pasado 4 de diciembre en Santa Fe.

Desde el pasado lunes 9 de diciembre, la Av. Dr. Río de la Loza, que es una de las principales avenidas del Centro Histórico de la CDMX, se encuentra cerrada. Si bien, en las últimas horas se logró el paso de del Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la Glorieta de Insurgentes, la vialidad aún no se encuentra con una circulación adecuada para automovilistas.

Manifestantes de Av. Dr. Río de la Loza ponen vidrios y lazos para evitar el paso

Debido a que en las últimas horas, manifestantes han señalado a la prensa local, que han sido víctimas de, al menos, dos intentos de atropello, cuando dos vehículos pasaron muy cerca de ellos intentando “llevárselos con el coche”; han tenido que colocar lazos, cadenas y vidrios con el fin de evitar el paso de los autos para resguardar tanto su seguridad como el orden del bloque en Av. Dr. Río de la Loza.

¿Qué exigen los manifestantes?

El bloqueo en Dr. Río de la Loza se debe a una manifestación por parte de familiares de Daniel Tadeo, un joven motociclista que sufrió un incidente en la calle Vasco de Quiroga, esquina con Fernando Espinosa Gutiérrez, en la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

El hecho ocurrió el pasado 4 de diciembre, minutos después de las 15:00 horas, cuando una automovilista, invadió el carril por donde transitaba Daniel junto a su pareja, ambos iban a entregar un pedido de aplicación como solían hacerlo diario; sin embargo, la conductora de nombre Gabriela “N”, lo embistió y, al bajarse de su vehículo, intentó moverlo. Al percatarse de que ya había fallecido, decidió huir del lugar sin asumir su responsabilidad.

Sandra, hermana de Tadeo, exige justicia, pues su hermano, quien apenas tenía 30 años, deja no solo viuda a su pareja, sino huérfanos a dos menores de 4 y 10 años. De acuerdo con la prensa local, al momento, autoridades le han ofrecido una mesa de diálogo a los familiares. No obstante, esta no se oferta con las autoridades pertinentes.

Por otra parte, Sandra destacó que la carpeta de investigación se encontraba incompleta y con vicios legales, pues esta no contenía un estudio toxicológico para comprobar el estado de la conductora que invadió el carril del sentido contrario. Además, recalcó que al momento del incidente, policías de la zona resguardaron a Gabriela “N” en un hospital privado y posteriormente la dejaron en libertad.

¿Cuáles son las alternativas viales por el cierre de Dr. Río de la Loza?

Según lo indicado por OVIAL, si deseas transitar por dicha vialidad, considera las siguientes calles y avenidas como alternativas:

Av. Chapultepec

Av. Paseo de la Reforma

Eje 2 Sur Dr. Balmis

