Tras dimes y diretes, Rojo de la Vega comenzará trabajos de transición en la Cuauhtémoc

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, anunció que buscará iniciar el proceso de transición y tener una coordinación con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, con el objetivo de consolidar resultados en cinco ejes de su gobierno.

Indicó que comenzó a integrar su equipo para resolver problemas de inseguridad, servicios, trámites y programas sociales en la demarcación, mientras tanto seguirá defendiéndose con su equipo jurídico de las impugnaciones de Morena.

“Ya no hay tiempo para más, no hay tiempo para pleitos, no hay tiempo para más violencia. Los vecinos y vecinas están hartos de violencia como para que desde el gobierno sigamos fomentándola”.

“Yo extiendo una mano a quién va a ser la jefa de Gobierno para poder construir una agenda que beneficie a los vecinos y dejar a un lado el tema legal. En cuanto a mis abogados lo van a seguir atendiendo, nos vamos a seguir defendiendo”.

Ejes de trabajo de Alessandra Rojo de la Vega

Dijo que su gobierno se enfocará en cinco ejes de trabajo:

Inclusión y equidad de género

Medio ambiente

Combate a la inseguridad

Combate a la corrupción

Desarrollo económico local

TEPJF ordena realizar un recuento parcial de casillas de la elección de la alcaldía Cuauhtémoc el próximo 29 de julio

“Para mí, mi única agenda es cambiarle la vida a la gente, dar los mejores servicios que sea el mejor gobierno, para esto hay que coordinarnos con el gobierno central. Las campañas ya acabaron, los colores partidistas para mí quedaron atrás; esa es mi única agenda cambiarle la vida a la gente”.

Advirtió que cuando tome protesta del cargo iniciará auditorías para atender denuncias por corrupción en la pasada administración.

“Por supuesto que sí, vamos a levantar las auditorías que tengamos que levantar, no vamos a esconder corruptelas de absolutamente nadie y mucho menos del Monrealato que lleva 10 años ahí”.

“Tal vez están tan aferrados de no soltar la alcaldía porque deben de tener ahí escondidos varias tranzas, varias mañas”.

