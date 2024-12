Todos los días, los centros de atención de emergencias o denuncias de la Ciudad de México (CDMX) reciben miles de llamadas de broma o improcedentes.

Las llamadas parecen bromas inocentes, pero en realidad son un problema que pone en riesgo la seguridad de los habitantes, de acuerdo con el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

“Vamos a suponer el caso hipotético o real de que una persona va haciendo una broma, requiere una ambulancia. La Cruz Roja o el ERUM no van a dudar, no dudamos, se envía la ambulancia, pero vamos a suponer que otra persona realmente tiene una emergencia, ya no hay una ambulancia porque fue distraída por una broma”.

Salvador Guerrero Chiprés / Coordinador General del C5.