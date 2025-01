Escuelas transitorias en CDMX: ¿qué son y quiénes pueden ingresar?

Las escuelas transitorias en la Ciudad de México (CDMX) son parte de las propuestas del Gobierno capitalino, como lo anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su visita a la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, para la presentación de actividades del programa “Casa por Casa”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la creación de escuelas transitorias durante la 12ª jornada del programa Gobierno Casa por Casa, en la colonia Morelos.

Este espacio estará destinado a jóvenes en situación de riesgo para brindarles alternativas educativas, culturales y deportivas.

Las escuelas transitorias serían espacios diseñados para atender a jóvenes que no estudian ni trabajan y que están en riesgo de caer en situaciones desfavorables.

En estas escuelas, los participantes recibirían becas y podrán aprender actividades como música, teatro, danza y deportes.

“Aquí en la Morelos, le voy a pedir a la alcaldesa, también a los compañeros del Gobierno de la Ciudad, que nos ayuden a tener un espacio en el que podamos llevar a cabo una escuela transitoria, (…) un lugar donde jóvenes que estén en riesgo de caer en manos no adecuadas (…) puedan acudir –a lo mejor ellos no quieren estudiar, no están estudiando, no están trabajando– y podamos cambiar sus vidas”.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX.