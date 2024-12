Familia de joven fallecido denuncia fallas en protocolos de emergencia en Six Flags

El 20 de diciembre de 2024, David Ordóñez, un joven de 17 años, se desvaneció tras bajar de un juego en Six Flags México. Rodrigo, su hermano, relata a Uno TV qué pasó.

“Al momento ya de bajarse, lo notaron pálido, amarillo y comenzaba a sudar”, dijo Rodrigo Ordóñez,

hermano de David.

Explica que sus amigos lo ayudaron a sentarse. Cuando el joven intentó reincorporarse para tomarse una foto, se desmayó.

Después, dice, intervinieron los trabajadores del parque de diversiones.

“El personal de Six Flags llegó, hizo una cadenita, decían que la gente siguiera circulando y a mi hermano no dejaron que lo tocaran… No había personal de paramédicos ni nada, y pasaron 15 minutos, ya después de ese tiempo fue cuando llegaron”. Rodrigo Ordóñez, hermano de David.