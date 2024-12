Miles de peregrinos y migrantes llegan a la Basílica de Guadalupe esta noche para conmemorar el 493 aniversario de la aparición de la Virgen del Tepeyac, pero hay que tomar en cuenta que no llegan solos, traen consigo imágenes adornadas con flores y también velas para mostrar su gratitud a la Virgen del Tepeyac por los favores recibidos, pero ¿qué sucede con estas ofrendas?

Más de 8.5 millones de personas se encuentran en la Basílica, de acuerdo con el balance a las 20:00 horas de este 11 de diciembre de la alcaldía Gustavo A. Madero, una gran parte de ellos deja parte de sus regalos a la virgen.

“Hay personas que se acercan y lo hacen por un amor y es algo muy bonito, por ejemplo… se puede entrar a pasar enfrente de la Virgen y en la parte de afuera están los quemadores para las veladoras, me parece que ahorita ya se están llenando, ya están llenos entonces, a muchas personas les recogen su veladora… Pero, si recogen su veladora no se sientan tristes, no se sientan deprimidos porque realmente creo que no lo saben, pero cuando se les recogen las veladoras se funden y con esas mismas veladoras es que se hacen los sirios que están en el altar principal. Se hacen algunas veladoras más grandes y se van distribuyendo, no solamente se quedan aquí, sino que se llevan a las otras capillitas, y pues se reparten en general por todo el terreno de la Basílica“.

Ismael Bustos Bravo, seminarista, Basílica de Guadalupe.