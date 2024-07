Gran Remate de libros y películas 2024: ¡miles de títulos a precios increíbles en el Monumento a la Revolución!

Llega a la explanada del Monumento a la Revolución la edición número 18 del Gran Remate de Libros y Películas. A partir del 31 de julio, y hasta el 4 de agosto, los lectores podrán disfrutar de una gran variedad de títulos a precios muy bajos.

El Gran Remate cumple con el objetivo de ofrecer grandes descuentos y precios: desde los 10 pesos en libros, revistas, películas, discos y juguetes de colección para los amantes de la lectura.

Marina Taibo, miembro de la Brigada de “Leer en Libertad”, explicó que el objetivo principal es rescatar ejemplares que se van a las bodegas de las librerías.

“Lo primero que le pedimos a las editoriales en bodega: ‘saquen lo que ya no se está moviendo’, y de pronto como lectores, a muchos de nosotros nos ha pasado, hay muchísimos escritores que no encontramos, que ya no encontramos, que ya nos están rentando”.

Marina Taibo, brigada para “Leer en Libertad”.