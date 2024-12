“La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija” en CDMX: ¿en qué consiste el programa gratuito y a quiénes beneficia?

“La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija” en CDMX es un programa en el que se tendrán servicios de vacunas, análisis, consultas dentales y más, de forma gratuita en la capital.

Fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto con otras autoridades de la Ciudad de México, en San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, durante este domingo.

“Me da gusto que arranquemos este gran programa, necesario, se llama: ‘La Ciudad te Cuida y en Invierno te Cobija’, porque estamos construyendo un gobierno que cuide a la población, y en época de frío hemos echado a andar este programa, que no solo se trata de distribuir cobijas, no; se trata de echar a andar un gran programa de salud preventiva para que no nos enfermemos en esta temporada de frío, eso es más importante”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX