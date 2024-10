Marchas, mítines y movilizaciones en la CDMX este 25 de octubre de 2024

¿Dónde habrá movilizaciones, marchas y protestas en CDMX? Foto: Cuartoscuro

Para este 25 de octubre de 2024, diversas organizaciones llevarán a cabo marchas, mítines y movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) ha publicado una lista de actividades programadas, advirtiendo posibles afectaciones en vialidades, entre las que destacan las que habrá por el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A continuación, se detallan los eventos más relevantes.

Eventos culturales y deportivos de alto aforo

Durante el día, se llevarán a cabo eventos de gran afluencia en varios puntos de la CDMX, como la Exposición de Alebrijes Monumentales en Paseo de la Reforma y la celebración anual de San Judas Tadeo en el Templo de San Hipólito, que podría reunir hasta a 40 mil personas.

Además, a partir de las 10:00 horas, el Gran Premio de México de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez espera un aforo de 120,000 espectadores.

Concentraciones en diferentes alcaldías

Cuauhtémoc Colectivo Plataforma 4:20 : Se reunirán en el Monumento a la Madre a las 12:00 horas para instalar mesas informativas en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y consumidores de cannabis. Aforo estimado: 50 personas. Hijas de la Cannabis : Se realizará un evento cultural “Street Rave” en el Museo Memoria y Tolerancia a las 12:00 horas, en apoyo a espacios seguros para consumidoras de cannabis. Aforo estimado: 80 personas. Policías Preventivos en Retiro : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas para discutir temas sobre prestaciones y la Caja de Previsión de la Ciudad de México. Aforo estimado: 60 personas.

Miguel Hidalgo Siembra Cultura A.C. : A las 9:00 horas en la explanada de la Estela de Luz, realizarán actividades informativas sobre el uso responsable del cannabis. Aforo estimado: 50 personas.



Rodadas motociclistas en la noche

Diversas rodadas de motociclistas están programadas en distintas alcaldías con el propósito de realizar recorridos y eventos temáticos:

Gustavo A. Madero y Azcapotzalco : El grupo Arrancones Relax organizará rodadas desde la Refaccionaria California y el Portal Vallejo a partir de las 22:30 y 23:20 horas, respectivamente. Se espera una participación de aproximadamente 130 motociclistas.

: El grupo organizará rodadas desde la Refaccionaria California y el Portal Vallejo a partir de las 22:30 y 23:20 horas, respectivamente. Se espera una participación de aproximadamente 130 motociclistas. Venustiano Carranza : La Klica Biker del Norte Ciudad de México llevará a cabo una “Rodada con Causa” desde el Parque de los Periodistas a diversos hospitales, iniciando a las 21:30 horas. Aforo estimado: 70 personas.

: llevará a cabo una “Rodada con Causa” desde el Parque de los Periodistas a diversos hospitales, iniciando a las 21:30 horas. Aforo estimado: 70 personas. Iztapalapa y Tláhuac: El grupo Arrancones Tláhuac realizará una rodada “Pre Halloween” en la noche. Aforo estimado: 100 personas.

Bloqueos en Tlalpan

En la alcaldía Tlalpan, el grupo Vecinos Unidos de las Colonias Ajusco, Padierna y Lomas Hidalgo se manifestará en la Carretera Picacho Ajusco a partir de las 11:00 horas en protesta por el tráfico vehicular asociado al “Festival del Terror” en Six Flags México. No se descartan bloqueos adicionales si las demandas no son atendidas, con una asistencia estimada de 120 personas.