El gobierno de la Ciudad de México informó que el Concierto de Polymarchs: Fiesta de Fin de Año 2024 congregó a más de 200 mil personas en Avenida Paseo de la Reforma.

La celebración dio inicio este martes 31 de diciembre a las 22:00 horas, con los ritmos de música disco y high energy que han caracterizado a Polymarchs durante sus casi 50 años de trayectoria.

Entre sus éxitos que sonaron en avenida Paseo de la Reforma están “Your love”, “Born to be alive”, “Funky Town”, “Danger” de The Flirts, “Tell me why” de Elektrik Disko, “The Heart of the City” de Chris Luis, “Why? Boys!” de Okay, “Superlative” de Robert Nickson y muchos más.

Los asistentes disfrutaron de un espectáculo de luces, música y baile a cargo de Victor Estrella y John Barrera, quienes deleitaron al público con éxitos del género disco y high energy, convirtiendo así las calles desde el Ángel de la Independencia a la Glorieta del Ahuehuete en la discoteca móvil más grande del mundo.

Las miles de familias que acudieron esta noche a recibir el Año Nuevo en Reforma no pararon de bailar hasta entrada la madrugada: solos, en pareja, con familia y hasta con extraños que se volvieron amigos durante la jornada de música y diversión.

Además, la gran sorpresa de la noche fue la participación de Sonido La Conga, uno de los sonideros más emblemáticos de la Ciudad de México, originarios del Peñón de los Baños, Venustiano Carranza.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la cuenta regresiva para recibir al 2025, en compañía de funcionarios y funcionarias de su Gabinete Legal.

“Bienvenidos a la discoteca más grande del mundo, aquí en Paseo de la Reforma, 200 mil personas. Feliz año 2025, alegre y transformador.” Clara Brugada / jefa de Gobierno de la CDMX.

Polymarchs

Polymarchs se creó a mitad de la década de los setenta por Apolinar Silva de la Barrera, con el objetivo de llevar la música popularizada en las discotecas de Estados Unidos a las calles de México para alcanzar nuevos públicos, principalmente jóvenes.

Al mencionado movimiento se sumó su hermano menor Marco Antonio “Tony Barrera”, quien destacó por añadir sus espectáculos de baile vanguardista.