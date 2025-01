A la orilla de las vías del tren, quedaron varadas las ilusiones para conseguir el sueño americano. Se le conoce como “Ciudad Maderita”, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Aquí se han instalado cientos de migrantes de Sudamérica que esperaban una cita en el CBP One para entrar en asilo a Estados Unidos, pero desde que el programa fue cancelado, el ambiente es desolador.

Laura Casianis encontró refugio en una de las casas construidas con paredes de madera y techos de lona. Llegó sola desde Cartagena de Indias, Colombia.

“Usted sabe que uno viene con sueños, con ganas de salir adelante, en mi caso yo ya he subido hasta la frontera cinco veces, me he tirado de un tren, me partí un brazo”.

Laura Casianis, migrante de Colombia.