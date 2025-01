Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 8 de enero de 2025 no se esperan marchas, pero sí varias manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX), para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, Unotv.com tiene para ti todos los detalles que necesitas saber.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?

Iztapalapa

Este miércoles las movilizaciones en la CDMX comenzarán en Iztapalapa a las 9:00 horas con una protesta en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, donde familiares evigirán justicia para una víctima de feminicidio durante la audiencia final del procesado.

Cuauhtémoc

Después, a las 10:00 horas se registrará una manifestación de extrabajadores de la extinta Ruta 100 en la Jefatura de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, para exigir el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.

A la misma hora, las 10:00, se prevé una manifestación de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González 48, colonia Juárez, para exigir la abrogación de la Reforma Educativa de 2019 y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007; así como salarios dignos y justos, la designación de mayor presupuesto para la educación y los servicios médicos, democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y solución a las demandas locales del magisterio en activo y jubilados.

Mientras que a las 12:00 horas habrá mitin de Plataforma 4:20 en el Monumento a la Madre, en la esquina de James Sullivan y Serapio Rendon, colonia San Rafael, por su evento político-cultural y mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad, así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

También a las 12:00 horas, se prevé una manifestación de la Unión de Bienestar de Artesanos Indígenas Triquis en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, para pedir espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

Toda vez que a las 14:00 horas se prevé una manifestación de la Unión Social de Artesanos Indígenas Triquis en la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera, para pedir espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías.

En tanto que a las 19:00 horas se prevé un mitin de Kiki House of Millan y Kiki House of Cunty en el Hemiciclo a benito Juárez, en Avenida Juárez 50, colonia Centro, donde realizarán una práctica de Vogue Femme Soft and Cunt | Cooperación consiente, para recaudar fondos para las hijas de una víctima de feminicidio, quienes luchan para obtener justicia.

Benito Juárez

Por otra parte, a las 10:00 horas se prevé una manifestación de la Sección IX Democrática de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en Ángel Urraza 1137, colonia Del Valle, donde se reunirá con autoridades para dar seguimiento del cronograma de trabajo para conocer, revisar y atender en materia de justicia a las víctimas presentadas por los estados; así como sobre los presos políticos y la aplicación de la recomendación 10/2016 y 15/2007.

Iztacalco

Y a las 12:00 horas se registrará un mitin del Comité de Estudiantes Organizados Prepa 2 en el patio central de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, en Avenida Rio Churubusco 1418, colonia Carlos Zapata Vela, para solidarizarse ante las problemáticas existentes así como la solicitud de una beca alimenticia.

Además, a las 20:30 horas saldrá una rodada ciclista de Chilangos Bikers de la explanada de la Alcaldía Iztacalco, en Río Churubusco y Avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán, rumbo al Parque Lineal Gran Canal, en Avenida Gran Canal del Desagüe 3908, colonia Ampliación Venustiano Carranza.

Coyoacán

Asimismo, a las 21:00 horas saldrá una rodada ciclista de Colibrí es CDMX Coyoacán del Zoológico de los Coyotes, en Calzada de la Virgen 172, colonia Coapa, rumbo al Parque María Teresa (Parque de los Cocodrilos), en Granate s/n, colonia Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero.

A la misma hora, las 21:00, saldrá una rodada ciclista de Fénix Bikers del Kiosko de Coyoacán, en Jardín Plaza Hidalgo 1, colonia Coyoacán TNT, rumbo al Parque Nacional Cerro de la Estrella, en Carretera Escénica al Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa.

Azcapotzalco

En tanto que también a las 21:00 horas saldrá una rodada ciclista de Azcapobike del Parque de Bolsillo, en Membrillo 83, colonia Nueva Santa Maria, rumbo al Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Otras afectaciones viales

De igual forma, hoy continuarán las afectaciones viales por diversas obras en vialidades de la CDMX:

Benito Juárez

Modo reversible en Eje 5 Sur, de Gabriel Mancera a Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, para agilizar la vialidad.

Alternativas viales: Avenida de los Insurgentes, Canal Río Churubusco, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Eje 6 Sur y Eje 7 Sur.

Cuauhtémoc

Desvíos en Avenida Arcos de Belén, desde Dr. Andrade hasta Balderas, por las obras de mantenimiento a la Línea 1 del Metro.

Alternativas viales: Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Dr. Río de la Loza, Claudio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Accesos cerrados a Circuito Plaza de la Constitución.

Alternativas viales: Isabel la Católica, Eje 1 Oriente, Eje 1 Norte, Fray Servando Teresa de Mier y José Ma. Izazaga.

Miguel Hidalgo

Cierre de carriles laterales de Anillo Periférico, de Avenida Constituyentes a Electrificación al Norte, por obras para la construcción de la Línea 3 del Cablebús.

Iztapalapa

Cierre vial en ambos sentidos del puente vehicular de Avenida República Federal y Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla, por obras de mantenimiento, hasta el 14 de enero

Alternativas viales: Avenida Texcoco, Eje 8 Sur, Avenida de las Torres y Eje 1 Oriente.

Otros

Modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz, de 6:30 a 9:00 horas, y de Marina Nacional a La Raza, de 17:00 a 20:00 horas.