Este jueves la CDMX tendrá dos marchas y varios mítines. Foto: Cuartoscuro

Este jueves 7 de noviembre de 2024 no se esperan marchas, pero sí varias manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX), para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, Unotv.com tiene para ti todos los detalles que necesitas saber.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?

Cuauhtémoc

Este jueves las movilizaciones en la CDMX comenzarán en Cuauhtémoc a las 9:00 horas con una marcha de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud de la Ciudad de México (FINTRAS) que saldrá del Metro Juárez de la Línea 3, en Avenida Balderas 55, colonia Centro, rumbo a la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González 48, colonia Juárez, a “¡Lo que no se Visibiliza no Existe!”, para exigir la basificación de los trabajadores nómina 8, el pago de sus honorarios y la distribución equitativa de días festivos y vacaciones; así como un alto a la discriminación por parte de los servidores públicos quienes no dan respuesta a sus solicitudes.

Ruta: Balderas, Avenida Morelos y Abraham González.

A la misma hora, las 9:00, se prevé una protesta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Avenida José Maria Pino Suárez 2, colonia Centro, para respaldar el proyecto de uno de los ministros, sobre las acciones de inconstitucionalidad que impugnan la Reforma Judicial y que propone anular la elección popular de jueces y magistrados, y plantea solo las elecciones de ministros.

También a las 9:00 horas, se espera una manifestación de Rosas Rojas en el Congreso de la Ciudad de México, en el cruce de Donceles y Allende, colonia Centro, “Pañuelazo”, a favor de que se derogue el aborto del Código Penal, lo que permitiría gestar libremente y en condiciones dignas, accesibles y gratuitas para las mujeres, niñas y personas con discapacidad que lo deseen.

Mientras que a las 10:00 horas se registrará una protesta del Frente Nacional por la Familia en el Congreso de la Ciudad de México, en la esquina de Donceles y Allende, colonia Centro, “Concentración por la Vida”, en rechazo a la iniciativa que se discutirá en el Congreso para despenalizar el aborto en cualquier etapa de la gestación, y en defensa de la vida desde el primer día de la concepción.

Asimismo, a las 11:00 horas habrá manifestación de extrabajadores de la Extinta Ruta 100 en la Jefatura de Gobierno, en Plaza de la Constitución 2, colonia Centro, para exigir el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.

A la misma hora, las 11:00, se espera una protesta de Movimiento México Sin Toreo en el Congreso de la Ciudad de México, en el cruce de Donceles y Allende, colonia Centro, en defensa de los derechos de los

animales y en contra de las corridas de toros en México, en apoyo a la Senadora y Diputado colombianos que lograron la prohibición de la tauromaquia en su país.

Y también a las 11:00 horas saldrá una rodada motociclista de Jales Tepito Morelos de las Letras de Tepito, en Avenida Paseo de la Reforma y Matamoros, colonia Peralvillo, rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en Avenida Capitán Carios León s/n, colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, para recibir a cantante de rap puertorriqueño.

En tanto que a las 12:00 horas habrá mitin en el Monumento a la Madre, en la esquina de James Sullivan y Serapio Rendón, colonia San Rafael, por su evento político-cultural y mesas informativas para promover su demanda al derecho del libre desarrollo de la personalidad, así como respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y de los consumidores de cannabis.

Miguel Hidalgo

Por otra parte, a las 9:00 horas se prevé un mitin de Siembra Cultura A.C. en la explanada de la Estela de Luz, en Lieja 270, colonia Bosque de Chapultepec 1 Sección, donde realizará su mesa lúdica y protesta pacífica para dar a conocer el uso responsable y la tolerancia a los usuarios de cannabis.

Álvaro Obregón

Además, a las 10:00 horas saldrá una rodada motociclista de Stunt Mafia de la Farmacia García de Camino a Santa Fe 465, colonia María García Ruiz, con rumbo aún sin definir, Rodada de recibimiento.

Benito Juárez

Y a las 11:00 horas saldrá una marcha del Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Plaza Manacar, en Avenida Insurgentes Sur 1457, colonia Insurgentes Mixcoac, rumbo a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en Avenida Insurgentes Sur 1736, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, “¡En el Bloque no hay Derrota!”, para exigir un alto a la represión contra trabajadores y profesores del IPN que han defendido sus derechos laborales; así como contra el nombramiento de autoridades en escuelas violando la reglamentación del Instituto, reformar reglamentos sin tener consenso de la comunidad politécnica e incumplir pagos de los trabajadores.

Ruta: Avenida Insurgentes Sur.

Gustavo A. Madero

Por la noche, a las 20:30 horas saldrá una rodada motociclista de Aztec Kings de Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón, proveniente de Blvd. de los Aztecas y Tollocan, colonia Ciudad Azteca 3a. Sección, Ecatepec de Morelos, Estado de México, rumbo al Parque Urbano Aztlán, en Avenida de los Compositores s/n, colonia Bosque de Chapultepec II Secc., alcaldía Miguel Hidalgo, “Rodada Nocturna”.

Ruta: Avenida Carlos Hank González, Avenida 608, Avenida Oceanía, Circuito Interior, Avenida Río Consulado, Paseo de las Jacarandas, Instituto Técnico Industrial, Melchor Ocampo, Darwin, Campos Elíseos, Rubén Darío, Calzada Chivatito, Molino del Rey, Fernando Alencastre, Avenida de los Compositores, Kiosko, Circuito Bosques de Chapultepec y Avenida de los Compositores.

Otras afectaciones viales

De igual forma, hoy continuarán las afectaciones viales por diversas obras en vialidades de la CDMX:

Benito Juárez

Modo reversible en Eje 5 Sur, de Gabriel Mancera a Canal de Río Churubusco, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas, para agilizar la vialidad.

Alternativas viales: Avenida de los Insurgentes, Canal Río Churubusco, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur, Eje 6 Sur y Eje 7 Sur.

Cuauhtémoc

Desvíos en Avenida Arcos de Belén, desde Dr. Andrade hasta Balderas, por las obras de mantenimiento a la Línea 1 del Metro.

Alternativas viales: Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Dr. Río de la Loza, Claudio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Miguel Hidalgo

Cierre de carriles laterales de Anillo Periférico, de Avenida Constituyentes a Electrificación al Norte, por obras para la construcción de la Línea 3 del Cablebús.