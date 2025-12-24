Navidad y Año Nuevo en el “Torito”: conoce el menú que ofrecerá la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Como cada año, las autoridades de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer cuál será el menú que se ofrecerá a las personas que terminen detenidas en el “Torito” capitalino, tanto en Navidad como en Año Nuevo.

Menú del “Torito” para Navidad y Año Nuevo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX dio a conocer que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario ya tiene listo el menú que se ofrecerá a las personas detenidas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social durante la Navidad y Año Nuevo.

Sí, se trata de platillos especiales para los detenidos por infringir el artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

Menú para Navidad

Menú para Navidad

Las autoridades capitalinas señalan que entre Nochebuena y Navidad se ofrecerán los siguientes alimentos en el Torito:

Espagueti a la crema con jamón y piña

Pavo en salsa de mango con habanero

Papas con queso y crema

Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez

Ponche con frutas de temporada

Menú para Año Nuevo

Para el 31 de diciembre, los platillos que ofrecerán las autoridades de la Ciudad de México son diferentes:

Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos

Pavo en salsa de arándanos con chipotle

Ensalada de papa y zanahoria con crema y perejil

Ensalada de manzana como postre

Ponche como bebida

Con todo esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pide a las y los capitalinos, así como a los visitantes de la capital de país, a no conducir tras ingerir bebidas alcohólicas, y les recuerda que para prevenir algún accidente y en apego al Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México, en el artículo 50 se señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

