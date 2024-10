Confiados en que este lunes 28 de octubre, reiniciaban actividades, Gladis y Arnulfo intentaron tramitar un amparo en los juzgados del edificio “Prisma” del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México, pero se encontraron con las puertas cerradas con candado.

Las personas al interior los recibieron diciendo que su trámite no se encuentra en el catálogo de cosas urgentes.

En ambos casos está en juego la libertad de una persona.

“Yo iba a meter el amparo, pero me dicen que ahorita no hay atención al público”.

Para algunos usuarios es importante iniciar su trámite en las oficinas del Poder Judicial.

“Dicen que no es tan importante mi caso, pero como es mi caso, el afectado soy yo, para mí sí es importante”.

En el edificio “Prisma”, los trabajadores decidieron continuar con el paro.

En un recorrido realizado por Unotv.com en distintos juzgados y tribunales, prácticamente nos encontramos con todos cerrados.

El Palacio de Justicia de San Lázaro también se encuentra cerrado.

Los Juzgados en Materia de Concursos Mercantiles con otros que se mantienen cerrados, al igual que el edificio de Avenida Revolución.

Aunque en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Las Flores 242, sí se dio servicio.

En la conferencia matutina de juzgadores, se reiteró el respeto a la protesta.

“Las protestas no se acaban por decreto… y las protestas no se acaban si las cuestiones demandadas no se han resuelto“.

Adriana Ortega Ortiz, magistrada.